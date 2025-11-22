Een opmerkelijke actie van Alexander Isak. De aanvaller van het Liverpool van Arne Slot moet nog écht loskomen na zijn transfer van eerder dit jaar, maar heeft buiten de lijnen voor opschudding gezorgd. De Zweed, die ook nog een tijdje op huurbasis bij Willem II speelde, deed een opmerkelijke aankoop om zich beter te beschermen buiten de lijnen.

Isak heeft namelijk zo'n 34.000 euro neergeteld voor een Dobermann. Dat is een waakhond. De spits kocht deze niet omdat hij per se zo'n hond wil hebben, maar omdat hij kampt met doodsbedreigingen.

Haatreacties

Die zijn natuurlijk niet te rechtvaardigen, maar komen door boze fans die ontevreden zijn met de voetballer. Zweden bakte er immers weinig van in de WK-kwalificatiereeks en dat zorgde voor woedende reacties op sociale media richting meerdere spelers. Isak was een van hen en kocht mede daardoor de peperdure hond.

Het bedrijf Phoenix Dogs verkocht de viervoeter aan de spits en was uiteraard niet te beroerd om de hond ook aan de buitenwereld mooi te verkopen. Volgens hen is het een 'fabelachtig beest' en tevens 'prachtig van binnen en van buiten.'

Isak is niet de enige topvoetballer die zich beschermd met een waakhond. Verschillende anderen zoals Marcus Rashford, Kyle Walker en Jack Grealish, hebben ook deze maatregelen genomen tegen mogelijke overvallen. In Engeland zijn de huizen van spelers vaak het doelwit, vooral wanneer ze aan het spelen zijn.

Matige start bij Liverpool

Wie weet brengt het de Zweed wat tot rust en resulteert het ook in meer goals voor Liverpool. Tot nu toe heeft de speler, die 145 miljoen euro kostte, slechts één doelpunt en één assist voor The Reds op zijn naam staan. Hij worstelt om zijn fysieke vorm terug te vinden na een beperkte voorbereiding door onzekerheid over zijn toekomst. Het was immers onderdeel van een flinke transfersoap omdat Newcastle United hem lange tijd niet wilde laten gaan.

Liverpool - Nottingham Forest

Arne Slot en consorten komen deze zaterdag weer in actie. De teleurstellende nummer acht van de Premier League treft op Anfield het bezoekende Nottingham Forest. Slot verloor al vijf competitieduels met de regerend landskampioen, die al acht punten achterstand heeft op koploper Arsenal.

