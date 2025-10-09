Algerije gaat voor de vijfde keer meedoen aan het WK voetbal. Het land van Anis Hadj-Moussa en Ramiz Zerrouki heeft zich donderdagavond geplaatst.

In de Afrikaanse kwalificatiegroep werd Somalië met 3-0 verslagen. Algerije is daarmee zeker van de eerste plaats in de poule en van een ticket voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Mohamed Amoura opende de score voor Algerije, dat de uitwedstrijd tegen Somalië in eigen land in Oran speelde. Riyad Mahrez maakte het tweede doelpunt en Amoura scoorde nog een keer in de tweede helft. Feyenoorder Anis Hadj Moussa viel na ruim een uur in bij Algerije. Zerrouki, die onder contract staat bij Feyenoord maar bij FC Twente speelt op huurbasis, zat niet bij de selectie.

Het Algerijnse voetbalelftal deed eerder mee aan het WK in 1982, 1986, 2010 en 2014. Alleen in 2014 werd de achtste finale gehaald.

Zoon van Zinedine Zidane

De legendarische Franse oud-voetballer Zinedine Zidane heeft Algerijns bloed. Eén van zijn voetballende zoons kwam onlangs op het idee om voor Algerije uit te komen. Het gaat om Luca Zidane, een 27-jarige doelman van Granada. Hij bleef de hele wedstrijd op de bankt tegen Somalië. Algerije speelt op 13 oktober nog tegen Palestina.

Geplaatste landen voor WK

Inmiddels hebben steeds meer landen zich geplaatst voor het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Naast de drie gastlanden doen ook Australië, Iran, Japan, Jordanië, Oezbekistan, Zuid-Korea, Marokko, Tunesië, Egypte, Algerije, Argentinië, Brazilië, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay en Nieuw-Zeeland mee.

