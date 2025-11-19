Suriname kreeg een harde klap, maar maakt nog altijd kans op het WK. Vooraf droomde iedereen van een debuut op het WK, maar dan moest er gewonnen worden van Guatemala. De thuisploeg bleek woensdagnacht met liefst 3-1 te sterk. Desondanks doen ze wel mee aan de intercontinentale play-offs.

Suriname kreeg voorafgaand aan de wedstrijd een harde klap te verwerken: keeper Etienne Vaessen viel wegens medische redenen uit. Warner Hahn verving hem onder de lat. Ook geen ramp: de 33-jarige keeper had voorafgaand aan het duel met Guatemala al 26 interlands achter zijn naam staan.

Guatemala was al uitgeschakeld voor het WK, maar de thuisploeg schoot desondanks uit de startblokken. Suriname had moeite om Guatemala tegen te houden en kwam in de eerste minuten maar mondjesmaats tot eigen kansen.

Panama doet Suriname pijn

Vervolgens kreeg Suriname slecht nieuws vanaf het andere veld: Panama was op voorsprong gekomen tegen El Salvador. Dat betekende dat Natio ook moest gaan scoren. Een lastige taak, omdat Guatemala ook na een half uur voetballen nog altijd de betere van het spel had. Op slag van rust kwam Panama zelfs op 2-0, waardoor de druk voor Suriname nog verder toenam.

Om er wat meer pit in te krijgen, bracht Menzo Jay-Roy Grot en Sheraldo Becker in de tweede helft. Zij namen de plaatsen in van Justin Lonwijk en Denzel Jubitana. Dat had niet het gewenste effect: al binnen vijf minuten na de thee kwam Guatemala op een 1-0 voorsprong.

Guatemala blijkt véél sterker

Toen Guatemala na een klein uur voetballen zelfs op 2-0 en later op 3-0 kwam, was het duidelijk dat Suriname uit een ander vaatje moest tappen. Het niet behalen van het WK-ticket was één ding, maar met een te slechte uitgangspositie zou Natio ook het play-offticket mislopen. Door een eigen goal in de 93e minuut werd het nog 3-1, waardoor de intercontinentale play-offs tóch nog werden behaald. Panama gaat rechtstreeks naar het WK.

