'Te zware' voetballer doet boekje open over lastige tijd: 'Zelfs mijn moeder kon er niet van slapen'

De voetbalkwaliteiten van Género Zeefuik stonden tijdens een groot gedeelte van zijn loopbaan niet centraal. Hij werd vanwege overgewicht uit de selectie van FC Groningen gezet en belachelijk gemaakt op televisie. "Zelfs mijn moeder kon er dagenlang niet van slapen."

De inmiddels gestopte maar nog altijd slechts 34-jarige voetballer gaf geen interviews meer nadat hij in 2017 stopte met de sport. Hij was klaar met de media en moest zichzelf opnieuw ontdekken. Het Eindhovens Dagblad (ED) sprak na lange tijd voor het eerst weer met de ex-aanvaller van onder meer PSV, NEC, FC Emmen en Jong Oranje.

"Zelfs mijn moeder kon er dagenlang niet van slapen dat ik op televisie werd neergezet als een dikzak die niks deed voor zijn sport, terwijl er gewoon een hele logische verklaring voor was", vertelt hij in die krant. De woorden deden Zeefuik pijn. "Ik vind het jammer en pijnlijk dat mensen me destijds niet beoordeeld hebben om wie ik ben, maar om hoe ik eruitzag. En dat terwijl ik er niks aan kon doen.”

'Helaas is dit mij overkomen'

De reden van zijn zwaarlijvigheid kreeg hij later pas te horen. "Later is gebleken dat ik een lichamelijk probleem heb en voedsel anders verteer dan andere topsporters. Ik had er alles voor over om voetballer te zijn, maar helaas is me dit overkomen. Mijn schildklier en alvleesklier werkten niet goed", vertelt hij eerlijk. Zijn tijd bij FC Groningen - toen Robert Maaskant hem uit de selectie zette - viel hem zwaar. "Ik heb daar best een mooie periode gehad hoor, maar ik had wel stress omdat ik zwaarder werd en mensen daar ook steeds meer over begonnen."

Voetbaltrainer

Zeefuik wil ook nu verder niet uitweiden over zijn gewicht en tijd als profvoetballer. Hij is bezig met een carrière als trainer, in de jeugd van Ajax - waar hij zelf ook zijn eerste stappen in het voetbal maakte. "Ik ben nu assistent bij Ajax onder 13 en heb er ongelooflijk veel plezier in om met talentvolle gasten te werken. Daarnaast heb ik een eigen voetbalschool en mag ik op zondag met jonge spelers op het veld staan om hun vaardigheden te verbeteren. Eigenlijk het mooiste wat er is."

PSV

De voetballer hing op 27-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Na buitenlandse avonturen bij het Schotse Heart of Midlothian en het Turkse Balikesirspor eindigde hij zijn loopbaan bij FC Emmen. In 2007 en 2008 werd hij kampioen met PSV, waar hij nog steeds van geniet.

"Ik heb prachtige dingen meegemaakt, waardevol voor de rest van mijn leven. Meneer Koeman (Ronald Koeman, red.) liet me bij PSV al op mijn zestiende debuteren. Jonge jonge, dat was me wat. Ik zat nog in PSV onder 17 en scoorde op een middag twee keer tegen FC Groningen."