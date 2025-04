'Gestrafte' Dennis Higler nu niveautje lager: 'Hij is helemaal geen topscheidsrechter'

Het is al even stil rondom Dennis Higler, de scheidsrechter waar drie weken geleden zoveel om te doen was na Ajax - AZ. De arbiter keert dit weekend terug op de Nederlandse velden, maar doet dat wel op een niveautje lager. Is dit een gevolg van de commotie in Amsterdam, de speelronde voor de interlandperiode? En hoelang word je als arbiter gestraft? Sportnieuws.nl zocht het uit.

Dennis Higler wordt deze week, door in de Keuken Kampioen Divisie te fluiten, inderdaad 'gestraft'. Het laatste woord tussen haakjes, omdat dit niet per se een straf is maar de normalere gang van zaken is in het scheidsrechterswereldje. Higler 'mag' het duel tussen De Graafschap en Roda JC leiden. Op het specifieke geval van arbiter Higler wilde de KNVB desgevraagd niet ingaan, maar kon wel een algemeen beeld schetsen van de scheidsrechtersaanstellingen.

Scheidsrechter Dennis Higler na fout bij Ajax - AZ nog altijd de pineut De KNVB houdt scheidsrechter Dennis Higler voorlopig nog altijd uit de Eredivisie. De veelbesproken arbiter maakte tijdens Ajax - AZ een enorme fout door AZ-speler Alexandre Penetra met rood weg te sturen. Daar moet hij nog altijd voor boeten, want voor de tweede speelronde op rij heeft Higler geen Eredivisie-wedstrijd gekregen.

De aanstellingen van de KNVB

In dat proces worden wel degelijk eerdere optredens meegenomen, laat een woordvoerder van scheidsrechterszaken weten. "Er wordt altijd gekeken naar het volgende weekend. In de zin van dat er beoordeeld wordt en geëvalueerd. Dan worden scheidsrechters opnieuw aangesteld voor de week erop. Het kan zijn dat, als er fouten worden gemaakt die impact hebben op het duel, het gevolgen heeft voor de volgende aanstelling."

Ajax-AZ

Higler lag behoorlijk onder vuur na de wedstrijd Ajax-AZ op 16 maart 2025. Hij maakte in de ogen van veel mensen behoorlijk wat fouten en gaf een discutabele rode kaart aan AZ-speler Alexandre Penetra. Hij zou in het veld zijn fout al hebben toegegeven aan verschillende spelers, maar dat was al te laat.

Oproep om regels te wijzigen na blamage bij Ajax - AZ: 'Dit is zó onrechtvaardig!' De scheidsrechter bij Ajax - AZ zorgde voor een opvallende discussie. Dennis Higler gaf een tweede gele kaart aan Alexandre Penatra. De VAR mag op zo'n moment niet meer op de lijn komen om dat eventueel terug te draaien. Dat moet veranderen, vinden de tafelgasten bij Studio Voetbal.

Wie de 'straf' geheel terecht vindt in het geval van Higler, is oud-scheidsrechter Mario van der Ende. "Ik maak altijd direct onderscheid bij scheidsrechters. Hij fluit in de top, maar is absoluut geen topscheidsrechter. Dat is een verschil. Hij haalt een bepaald niveau, maar op een gegeven moment is de rek eruit."

'Dat moeten ze zich afvragen'

Veel kan Higler er zelf niet aan doen, vindt Van der Ende. "Hij is verantwoordelijk voor wat hij op het veld doet. Maar niet voor de aanstellingen. Dat wordt bij de KNVB gedaan, daar zit het eerste probleem. Dat hij op grote wedstrijden wordt gezet. Op de afdeling scheidsrechterszaken moeten ze zich afvragen of zij het wel echt goed hebben gedaan."

Er zijn ook weekenden in het seizoen dat scheidsrechters bewust niet worden aangesteld. Het is namelijk niet zo dat iedere arbiter ieder weekend fluit, zo staat ook uitgelegd in de CAO voor scheidsrechters in het betaald voetbal. Scheidsrechters kunnen vrij vragen of simpelweg vrij krijgen. Wel is er een minimaal percentage duels dat arbiters moeten halen. Dat is in het geval van Higler ook zo, want hij wordt veelvuldig ingezet. Of Higler vorige week, toen hij geen wedstrijd floot in het Nederlands betaalde voetbal, zo'n weekend had, is niet duidelijk.

'Alles was fout': keiharde kritiek van oud-topscheids op Dennis Higler, die 'alle geloofwaardigheid kwijt is' Dennis Higler is dé hoofdrolspeler van het afgelopen Eredivisieweekend, in negatieve zin welteverstaan. Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende merkt op dat de arbiter de wedstrijd tussen Ajax en AZ volledig liet escaleren. "Dan raak je je geloofwaardigheid héél snel kwijt", stelt hij tegenover Sportnieuws.nl.

Mediaoptredens scheidsrechters

Een ander kritiekpunt op de KNVB en Higler was het vermijden van de media na afloop van Ajax-AZ. De ene keer komt een scheidsrechter wel voor de camera, een andere keer niet. In het geval van Higler was hij twee weken voor Ajax-AZ namelijk wél voor de camera gekomen bij NAC-Feyenoord om een penaltymoment uit te leggen.

Daar had de KNVB een duidelijk antwoord op: "Als er onduidelijkheid bestaat over de toelichting van spelregels, dan komt een scheidsrechter voor de camera. Dan is die mogelijkheid er. Maar niet als het gaat om interpretatie van beslissingen, zoals het geval was bij Ajax-AZ."

Wilfred Genee valt Bas Nijhuis aan bij Vandaag Inside: 'Doe eens even normaal joh, wat is dit?!' Wilfred Genee ging er maandagavond meteen met gestrekt been in bij Vandaag Inside. De presentator van de populaire talkshow legde het vuur aan de schenen van bargast Bas Nijhuis. De Nederlandse scheidsrechter schoof daags nadat hij Feyenoord - Go Ahead Eagles floot aan. Bij VI moest het natuurlijk gaan om het VAR-ingrijpen tijdens de Eredivisie-wedstrijd.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.