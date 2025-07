De schier onmogelijke missie van de Oranje Leeuwinnen op het EK vrouwenvoetbal heeft veel minder kijkers getrokken dan de openingswedstrijd tegen Wales. Nederland moest met drie doelpunten verschil winnen van Frankrijk om nog door te gaan naar de kwartfinales, maar verloor juist met drie goals verschil. De kijkcijfers tonen het weinige vertrouwen aan dat de fans thuis al hadden in de opgave.

Gemiddeld 1,7 miljoen mensen zagen zondagavond op NPO 1 hoe het Nederlands elftal op het EK werd uitgeschakeld door Frankrijk. Dat meldt de NOS maandagochtend. Oranje verloor in de derde en laatste groepswedstrijd met 2-5 en kon daardoor naar huis. Online leverde de wedstrijd via de website en app van de NOS bijna 621.000 streamstarts op, door ruim 343.000 bezoekers. De wedstrijd was ook op TikTok live te volgen, deze stream leverde 5100 weergaven op.

2,9 miljoen voor openingsduel

Voor de eerste wedstrijd van Oranje op het EK schakelden vorige week zaterdag nog 2,9 miljoen kijkers naar NPO 1. Zij zagen toen hoe Nederland met 3-0 won van Wales. Naar het tweede duel tegen Engeland (4-0 verlies) keken woensdag gemiddeld 1,5 miljoen mensen. Nederland kwam tegen de Franse ploeg in de 22e minuut op achterstand, maar maakte snel gelijk. Vlak voor rust kwam Oranje dankzij een eigen goal van Frankrijk op voorsprong, maar in het begin van de tweede helft ging het hard en moest Nederland binnen zeven minuten drie goals incasseren. In blessuretijd zette Sakina Karchaoui de eindstand op het bord.

Dramatisch EK

Daarmee komt er een einde aan een dramatisch EK voor de Europees kampioen van 2017. Hoewel de Oranje Leeuwinnen in de poule des doods zaten, baren de wedstrijden tegen Engeland (4-0 nederlaag) en Frankrijk zorgen. De ploeg gaat in ieder geval zonder bondscoach Andries Jonker verder, want hij wist al dat hij zou worden ontslagen na het WK. Arjan Veurink neemt zijn taken over, maar staat eerst als assistent van Sarina Wiegman met Engeland nog in de kwartfinales van het EK vrouwenvoetbal.

Pensioen?

Het is de vraag welke spelers er op het volgende eindtoernooi, het WK van 2027, nog actief zijn voor de Oranje Leeuwinnen. Met onder anderen Sherida Spitse en Daniëlle van de Donk zitten er spelers in de selectie die al 'op leeftijd' zijn. Een interview met Van de Donk na de deceptie tegen Frankrijk zorgde bij goede vriendin Lieke Martens voor tranen.