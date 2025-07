De Oranje Leeuwinnen zijn uitgeschakeld op het EK. De speelsters vertrekken maandag een illusie armer naar huis. Het was een bewogen, maar uiteindelijk teleurstellend EK voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker. Dit is het eindrapport van Oranje.

Voorafgaand aan het EK was er volop optimisme rond de Oranje Leeuwinnen. Met bondscoach Jonker aan het roer en een groep ervaren internationals reisde het team met uitgesproken ambities af naar Zwitserland: alleen de titel telde. Die duidelijke uitlatingen zorgden voor hoge verwachtingen. Achteraf kan echter geconcludeerd worden dat het toernooi een grote deceptie is. In de poulefase stranden, gebeurde in 2013 voor het laatst. Maar vooral de manier waarop is pijnlijk.

Oranje Leeuwinnen beleven dramatische aftocht op EK vol akkefietjes Het 'Mirakel van Basel' is uitgebleven voor de Oranje Leeuwinnen en dus keren ze met de staart tussen de benen huiswaarts. De ploeg van Andries Jonker kwam in de eerste helft nog op voorsprong, maar gaf het na rust in vijf minuten volledig weg. De cruciale clash eindigde uiteindelijk in een pijnlijke nederlaag (2-5). Zo draaide een EK vol akkefietjes uit op een deceptie.

Bondscoach Andries Jonker - 4

Het eindcijfer voor Jonker is een 4. Toen in januari bekend werd dat hij na het EK zou vertrekken, had hij direct zelf moeten opstappen. Het nieuws sloeg voor hem zichtbaar hard in. Een klap waar hij niet meer van herstelde. De problemen werden groter toen Jonker vlak voor het EK in de NOS voetbalpodcast zijn eerdere twijfels plots benoemde. Hiermee trok hij onnodig de volledige aandacht naar zichzelf, terwijl juist de rust bewaard had moeten worden.

Ook speelde de ‘poppenkast’-kwestie, inclusief de felle discussie met de journalist die vroeg of Jonker dacht 'dat zo’n poppenkast werkt', het team parten. De bondscoach hoopte zijn samen te brengen, maar het viel juist allemaal verder uit elkaar. Jonker wist zijn team simpelweg niet goed genoeg voor te bereiden: tegen Engeland (4-0) en Frankrijk (2-5) ging Oranje ruim onderuit. Het werd een héél pijnlijke aftocht voor de Oranje Leeuwinnen.

Bondscoach Andries Jonker spreekt zich uit over gedachte achter 'bommetje': 'Dit is mijn overtuiging' Andries Jonker reageerde vrijdagavond tijdens de persconferentie nogal fel op een journalist die het had over 'zijn poppenkast' bij de Oranje Leeuwinnen. Een dag later bewees Jonker zijn gelijk door overtuigend met 3-0 van Wales te winnen. Hoewel hij uitlegde wat hij wilde bereiken, liet hij niet het achterste van zijn tong zien. "Toen dacht ik: dit kan ik gebruiken", stelt Jonker.

Grote fout van de KNVB

KNVB-directeur Nigel de Jong heeft simpelweg een grote fout gemaakt door Jonker niet direct te ontslaan, maar hem tot na het toernooi te laten zitten. Het was op voorhand te voorspellen dat het EK onder deze omstandigheden weinig kans van slagen had, zeker nadat het nieuws Jonker zelf zwaar raakte. De speelsters deden nog alsof alles in orde was, maar in werkelijkheid stonden zij niet meer op één lijn met de bondscoach. In zo’n situatie wordt het vrijwel onmogelijk om nog goede prestaties te leveren. Achteraf kun je stellen dat het feitelijk vóór het EK al beslist was.

Oranje Leeuwinnen ‘houden schijn hoog’ na opvallend besluit KNVB: 'Het is gewoon klaar' De Oranje Leeuwinnen hebben zichzelf aardig in de nesten gewerkt met de pijnlijke 4-0-nederlaag tegen Engeland. De kansen op de kwartfinales op het EK zijn plots minimaal. Oud-trainer Gertjan Verbeek heeft weinig vertrouwen in een wonder tegen Frankrijk, maar heeft wel een belangrijke tip voor bondscoach Andries Jonker.

Géén uitblinkers bij Oranje

Waar de speelsters, die normaal gesproken vol bravoure in de top van het vrouwenvoetbal acteren, meestal het verschil weten te maken, moeten ze nu gas terugnemen. De terugkeer van Vivianne Miedema en Lineth Beerensteyn werd als dé oplossing gezien, maar beiden wisten allesbehalve te overtuigen. Maar eerlijk is eerlijk: geen enkele speelster wist het team écht bij de hand te nemen.

Jill Roord speelde nog een sterke wedstrijd tegen Wales, maar tegen Engeland en Frankrijk werd ze aan alle kanten voorbij gelopen. Wieke Kaptein en Veerle Buurman waren lichtpuntjes, maar de 19-jarige talenten van Chelsea konden niet alleen het team op sleeptouw nemen. Uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers.

Ex-topvoetbalster kijkt met 'pijn in het hart' naar Oranje Leeuwinnen: 'Ik vind het zo vervelend om te horen' Anouk Hoogendijk baalt er flink van dat het vrouwenvoetbal ineens weer 'terug bij af' lijkt nu de Oranje Leeuwinnen op het EK voor een desastreus einde lijken te zorgen. Met de wedstrijd tegen topland Frankrijk te gaan, is de kans om door te gaan miniem. "Ik hoop dat we vanavond iedereen de mond snoeren", zegt 103-voudig international Hoogendijk in gesprek met Sportnieuws.nl.

Eindrapport voor het EK

Basiskrachten

Daphne van Domselaar - 4,5

Kerstin Casperij - 4

Veerle Buurman - 6

Dominique Janssen - 5

Esmee Brugts - 4

Jackie Groenen - 5,5

Wieke Kaptein - 6

Daniëlle van de Donk - 6,5

Victoria Pelova - 6

Vivianne Miedema - 5

Jill Roord - 5

Lineth Beerensteyn - 5

Sherida Spitse - 4

Chasity Grant - 5,5

Lynn Wilms - 5

Caitlin Dijkstra - 5

Damaris Egurrola - niet genoeg minuten gespeeld

Renate Jansen - niet genoeg minuten gespeeld

Niet gespeelde reserves

Romée Leuchter

Katja Snoeijs

Lize Kop

Ilse van der Zanden

Daniëlle de Jong

Bondscoach Andries Jonker - 4