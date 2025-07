David Hancko is bijna speler van Atlético Madrid. Alleen een medische keuring staat een overstap van Feyenoord naar de Spaanse club nog in de weg. Atléti brengt het nieuws woensdagavond zelf naar buiten.

'Atlético Madrid en Feyenoord hebben een akkoord bereikt over de transfer van Dávid Hancko naar onze club, mits hij de medische keuring met goed gevolg doorstaat en een nieuw contract tekent.' Ook Feyenoord bevestigt het nieuws.

Hancko leek lang op weg naar Al-Nassr, maar de deal klapte op een 'schaamteloze' manier. De 27-jarige verdediger - die zowel centraal achterin als links uit de voeten kan - meldde zich op het trainingskamp van de Saoedische club, maar werd niet binnengelaten. Na een paar dagen in een hotel te hebben afgewacht, werd hij weer naar huis gestuurd.

'Schandalig'

Feyenoord sprak schande van de manier van handelen. "Schandalig hoe de mensen van Al-Nassr zijn omgesprongen met David", sprak directiewoordvoerder Raymond Salomon van de Rotterdamse club tegen het Algemeen Dagblad. "Hij was rond met Al-Nassr, Feyenoord was dat eveneens. Vervolgens laten ze hem naar het trainingskamp komen om nu opeens te zeggen dat hij niet meer welkom is daar. Dat is nog nooit vertoond."

Feyenoord was al druk bezig met het halen van vervangers. Tsuyoshi Watanabe moet overkomen van KAA Gent, terwijl de Rotterdammers ook Rav van den Berg naar de club willen halen. Hancko zou de club veertig miljoen euro opleveren, nu is dat bedrag volgens Feyenoord Transfermarkt 32 miljoen + 3 miljoen aan bonussen.

