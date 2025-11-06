Feyenoord heeft in de Europa League met 2-0 verloren van VfB Stuttgart. Een uitslag die totaal onnodig was. Dat vond ook Anis Hadj Moussa na afloop in gesprek met Ziggo Sport. "In de eerste helft hadden we de kansen om de voorsprong te pakken, maar we kregen het niet voor elkaar."

Hadj Moussa was kort, maar krachtig na afloop: "Als we kijken naar mijn optreden heb ik mijn best gedaan. Ik probeer alles te geven voor de club, de trainer en de fans. Een goede wedstrijd, maar een slecht resultaat", was zijn korte analyse na afloop bij Ziggo Sport.

Missen van kansen

De aanvoerder van Feyenoord had daar zelf ook een behoorlijke rol in. Verschillende vrije trappen nam hij niet goed, waardoor grote kansen verloren gingen. Ook stond hij in de eerste helft 1-op-1 met de doelman van Stuttgart, maar hij schoot recht op de keeper. "In de eerste helft hadden we de kansen om de voorsprong te pakken, maar we kregen het niet voor elkaar."

Energie

Van Persie had weinig spelers tot zijn beschikking vanwege vele blessures, hierdoor zaten behoorlijk wat jonge jongens op de bank. Dat werd duidelijk in de tweede helft. "Van Persie zei in de rust dat we door moesten gaan zoals in de eerste helft, maar we verloren wat energie", vertelde Hadj Moussa eerlijk. Uiteindelijk viel de beslissing ook in de slotfase van de wedstrijd. Stuttgart scoorde in de 86e en 91e minuut en won daarmee de wedstrijd.

Daarmee blijft Feyenoord steken op 3 punten na 4 wedstrijden en zakt het naar de 29e plaats. Niet de plek waar Feyenoord op had gehoopt halverwege de competitie. Zeker na alle kansen die vandaag verprutst zijn. Daar zal Van Persie kritisch op zijn, dat was hij na het duel met FC Volendam ook al.

