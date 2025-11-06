Feyenoord is lelijk in het mes gelopen op bezoek bij VfB Stuttgart. Het werd in Duitsland 2-0 voor de thuisploeg terwijl de Rotterdammers de betere waren. Het enige probleem was dat de ploeg van Robin van Persie maar niet kon scoren. Dat zal voor hoofdpijn zorgen bij de trainer, want Feyenoord doet hele slechte zaken in de Europa League.

Feyenoord kwam op de proppen met een enigszins geïmproviseerd team. Goncalo Borges stond op linksbuiten maar met name de aanvallende middenvelder was opvallend. De Canadese spits Cyle Larin werd door Robin van Persie op de positie achter Ayase Ueda gezet. Hij had weinig andere keuzes, want de middenvelders waren grotendeels op wegens een reeks blessures.

Grote kansen Feyenoord

De openingsfase was voor Feyenoord, zonder echt gevaarlijk te worden. Na een kwartier was de grootste kans voor Hadj Moussa. Hij kwam in een 1-op-1, speelde zijn tegenstander zoek, maar schoot recht op de keeper af. Even later was ook Luciano Valente dicht bij een doelpunt. Na een mooie actie nam hij te veel hooi op zijn vork waardoor een schot uitbleef.

Wel moest Feyenoord opletten voor de uitbraken van Stuttgart, want soms kwam de thuisploeg er venijnig uit. Tot echt grote kansen leidde dat echter niet. Feyenoord voelde zich erg lekker met de bal aan de voet, maar maakte het af en toe enorm spannend. Vooral Tiago Tomas zorgde voor problemen. Hij poortte Tsuyoshi Watanabe en had meerdere gevaarlijke acties in huis.

Noodrem Read

Ook na rust bleef Feyenoord gevaarlijk, maar werden tal van schoten geblokt. Maar met nog een half uur op de klok ging het bijna mis. Stuttgart kreeg een levensgevaarlijke counter na balverlies van Smal. Daarom moest Givairo Read de noodrem gebruiken. De scheids was coulant en gaf geel. De vrije trap die erna kwam, pakte Wellenreuther knap. Maar duidelijk werd wel: Feyenoord moest gauw gebruik gaan maken van dat overwicht.

Het werd er richting het slot van de wedstrijd niet mooier op; er werden overtredingen gemaakt en het spel ging heen en weer. Een beetje als het Engelse kick and rush-voetbal. Wellenreuther was met nog twintig minuten op de klok wederom van levensbelang.

Drama voor Feyenoord

Bij het gebrek aan het maken van doelpunten was hij er om ervoor te zorgen dat Feyenoord die in ieder geval ook niet incasseerde. Dat ging goed tot de laatste 5 minuten van de wedstrijd. Feyenoord was moegestreden en bij een voorzet van rechts stond het achterin even niet goed. Het zorgde ervoor dat El Khannouss vogelvrij de bal kon binnenkoppen. Tot overmat van ramp werd het in blessuretijd ook nog 2-0.

Eigen schuld

Het moet een frustrerende avond zijn geweest voor Feyenoord. Na de twee verliespartijen tegen Braga en Aston Villa werd directe plaatsing al een moeilijk verhaal, maar na deze verliespartij al helemaal. Voor plaatsing van de play-offs moet Feyenoord stinkend zijn best gaan doen in de laatste vier duels.Er hard veel en veel meer ingezeten voor de ploeg van Van Persie. Net als tegen Volendam zal hij ook hier woest zijn over het slordig omgaan met kansen. Dat doet hen nu de das om.

