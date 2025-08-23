De start van het Premier League-seizoen was prachtig voor Tijjani Reijnders en heel Manchester City, maar de steenrijke club staat weer met beide benen op de grond. De club moest aan de bak tegen Tottenham Hotspur en waar ze ongetwijfeld hadden gehoopt op een succes, werd het een enorm pijnlijke middag.

Reijnders en co hadden in het eerste competitieduel nog veel indruk gemaakt. Bij Wolverhampton Wanderers werd met liefst 0-4 gewonnen. De Nederlander debuteerde in dat duel in de Premier League en was meteen goed voor een goal, assist en voorassist. Hij kreeg van een Brits medium zelfs een tien als rapportcijfer.

Dat was in het eigen Etihard Stadium tegen Tottenham Hotspur wel anders. De bezoekers, met Micky van de Ven in de basis, sloegen voor rust twee keer keihard toe. Eerst scoorde Brennan Johnson op aangeven van Richarlison na 35 minuten de 0-1, maar de tweede tegentreffer deed pas echt pijn. Met name door de enorme blunder die er aan voorafging.

Blunder van keeper

De jonge doelman James Trafford speelde verdediger John Stones zo beroerd aan in de eigen zestien, dat hij de bal verspeelde. Daar profiteerde João Palhinha optimaal van: 0-2. Op dat moment was ook al Nathan Aké vanwege een blessure noodgedwongen ingevallen. Na rust wist City de schade niet te herstellen.

De nederlaag heeft pijnlijke gevolgen voor de ploeg van Pep Guardiola. De manager ziet dat concurrenten als Liverpool en Arsenal dit weekend alweer drie punten voorsprong kunnen nemen. Tottenham is met twee zeges en geen enkel tegendoelpunt vooralsnog foutloos.

Duels zorgt voor woede om Viaplay

Overigens waren een hoop Nederlanders teleurgesteld rondom de wedstrijd. Normaal gesproken zijn alle Premier League-wedstrijden gewoon te zien op Viaplay, maar dat is dit seizoen anders. Alle wedstrijden die op zaterdag om 13.30 worden uitgezonden, zijn namelijk niet op die streamingsdienst te zien. De rechten liggen bij Prime Video, waar dus ook een abonnement voor nodig. Veel abonnees van Viaplay waren hier niet van op de hoogte en dus regende het klachten tijdens de wedstrijd.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.