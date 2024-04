Timon Wellenreuther wil volgend seizoen ergens eerste keeper zijn: 'Niemand vindt dit leuk'

Timon Wellenreuther zal deze zomer met extra interesse in de gaten houden wat Justin Bijlow gaat doen. Wellenreuther, normaal gesproken reservekeeper bij Feyenoord, wil volgend seizoen namelijk ergens de eerste keeper zijn.

Of dat nu bij Feyenoord is of ergens anders, maakt hem niet uit. Over de rol van de tweede keeper zegt hij: "Niemand vindt dat leuk. Maar soms moet je je rol accepteren." Wellenreuther heeft het geluk dat Bijlow vaak geblesseerd is en zo aan de nodige minuten komt namens Feyenoord.

Toch wil de Duitser niet het risico lopen dat hij volgend seizoen weer achter Bijlow op de bank zit in Rotterdam. PSV schijnt interesse in hem te hebben, maar daar zei Wellenreuther weinig over bij ESPN. Hij gaf alleen aan volgend seizoen ergens de eerste keeper te willen zijn. Momenteel is Walter Benitez de eerste keeper van PSV.

Ook onder de lat in de bekerfinale

De 28-jarige Wellenreuther hield zondagmiddag de nul tegen Fortuna Sittard: 1-0 voor Feyenoord. Hij staat ook onder de lat in de bekerfinale tegen NEC. Na die finale gaat Feyenoord-trainer Arne Slot bepalen wie de laatste vier Eredivisie-wedstrijden mag keepen.