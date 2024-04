'PSV geïnteresseerd in Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther'

Timon Wellenreuther zou aankomende zomer weleens een binnenlandse transfer kunnen maken. De keeper van Feyenoord staat op de rader van PSV. Ook zou er interesse zijn vanuit de Europese topcompetities.

1908.nl meldt maandagmiddag dat PSV toenadering heeft gezocht voor Wellenreuther. De Duitser staat dit seizoen veelvuldig onder de lat vanwege de blessures bij Justin Bijlow. Desondanks is de verwachting dat Wellenreuther bij een terugkeer van Bijlow weer naar de bank verkast.

In Rotterdam heeft Wellenreuther nog een contract tot 2025. PSV zal dus een transfersom moeten betalen voor de doelman, als zij hem willen contracteren voor volgend seizoen. Mochten de Eindhovenaren met een bod komen, dan zal Feyenoord niet zomaar meewerken.

Bijlow of Wellenreuther

Dit seizoen kwam Wellenreuther al tot 23 optredens voor Feyenoord. Bijlow was aan het begin van dit seizoen geblesseerd en ook nu staat de Nederlander langs de kant. De Duister, eerder actief bij Willem II, valt echter erg goed in. De discussie over de eerste doelman kwam daardoor al wel een beetje op, al ligt het in de lijn der verwachting dat Slot gewoon voor Bijlow kiest als hij weer fit is.