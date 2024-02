Discussie over Justin Bijlow en Timon Wellenreuther: 'Ik denk dat-ie zegt: wil eerste keeper blijven en anders ga ik weg'

Timon Wellenreuther doet het uitstekend als stand-in van Justin Bijlow bij Feyenoord. De Duitse keeper doet het zo goed, dat er steeds vaker wordt geroepen dat hij de eerste keeper moet worden.

Bij Rondo ging het daar dan ook over. Ronald de Boer zei over Wellenreuther: "Ik denk dat-ie naar de club gaat en zegt: ik wil eerste keeper blijven en anders ga ik weg." Youri Mulder zei eerst dat hij Bijlow de betere keeper vond, maar paste die uitspraak even later toch iets aan.

Mulder: "Maar door veel te spelen, denk ik dat je jezelf wel ontwikkelt. En daar zit hij (Wellenreuther, red.) nu middenin. Ik zou het denk ik laten staan, als Bijlow weer fit is." Mulder haalde daarbij ook het voorbeeld van André Onana aan bij Ajax. Die begon wisselvallig en onzeker, maar groeide uit tot een uitstekende keeper in Amsterdam.

Bijlow of Wellenreuther? 🔮

De Duitser klopt met zijn optredens nadrukkelijk op de deur.. en dus kan Bijlow zijn borst natmaken als hij fit is 🥶#ZiggoSport #RONDO pic.twitter.com/Ff0cE5mM8L — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 26, 2024

Justin Bijlow

De 26-jarige Bijlow is voor de tweede keer dit seizoen geblesseerd en miste inmiddels al 23 wedstrijden voor club en vaderland. In dertien Eredivisie-wedstrijden hield Bijlow zesmaal de nul. Voor de 28-jarige Wellenreuther staat de teller op evenveel clean sheets in elf competitiewedstrijden.

Hugo Borst

Hugo Borst besteedde in zijn column in het Algemeen Dagblad ook aandacht aan de keeperskwestie van Feyenoord. De columnist is van mening dat Bijlow niet de eerste keeper kan blijven als hij elf/twaalf wedstrijden per seizoen mist. "Misschien is in de complete zin Bijlow een fractie beter, maar inzetbaarheid, fitheid, is ook een factor. Dan wordt het pijnlijk."

"Als je de beste reservekeeper ter wereld bent, dan ben je dus gewoon eerste keeper", verduidelijkt Borst de situatie nog maar eens. Wellenreuther heeft een contract tot de zomer van 2025 in Rotterdam-Zuid, Bijlows contract duurt een seizoen langer.

Hugo Borst over doelmannen Feyenoord: 'Als je beste reservekeeper ter wereld bent, ben je gewoon eerste keeper' Timon Wellenreuther is de laatste wedstrijden weer de doelman bij Feyenoord na een nieuwe blessure bij Justin Bijlow. De Duitser laat zien een zeer goede stand-in te zijn voor de eerste keeper. Columnist Hugo Borst vraagt zich hardop af wie Arne Slot onder de lat moet zetten wanneer beide keepers fit zijn.