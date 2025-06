Jong Oranje heeft zichzelf flink in de problemen gebracht tijdens het tweede groepsduel met Denemarken. De ploeg, die vooraf tot de kanshebbers voor de EK-titel werd gerekend, verloor met 2-1 en liet opnieuw punten liggen. Daardoor wordt het voor het team van Michael Reiziger een enorme uitdaging om überhaupt nog de kwartfinale te bereiken.

Jong Oranje kwam in de beginfase tegen Denemarken stukken beter voor de dag dan enkele dagen daarvoor tegen Finland, maar leek ne ruim een kwartier spelen tóch op achterstand te komen. Anass Salah-Eddine kreeg de voorkeur boven Youri Regeer, maar ging al vroeg zéér knullig in de fout. De middenvelder overschatte zichzelf en zag Denemarken oog-in-oog komen met Robin Roefs. De goalie wist zijn ploeg echter knap te behoeden voor een achterstand.

Vroege openingstreffer

Na negentien minuten kwam Jong Oranje op opmerkelijke wijze op voorsprong. Ruben van Bommel dribbelde vanaf de linkerkant naar binnen en leek de bal te ver voor zich uit te spelen. De Deense aanvoerder, Oliver Provstgaard, deed nog een poging om de bal weg te schieten, maar schoot juist tegen Van Bommel aan. Daardoor stuiterde de bal tegen Provstgaard en belandde zo in het eigen doel: 1-0.

Nieuwe tik voor Jong Oranje

Jong Oranje geldt als één van de favorieten voor het EK, maar heeft tot nu toe wisselvallige duels achter de rug. In de openingswedstrijd tegen Finland maakte het team van Reiziger twee dure fouten die door de Finnen werden afgestraft, en ook tegen Denemarken kreeg Nederland een eenvoudig tegendoelpunt te verwerken. Salah-Eddine en Ryan Flamingo verloren hun mannetje uit het oog, waardoor William Osula van dichtbij de gelijkmaker kon binnenkoppen: 1-1.

Slechts twee minuten na rust was het drama voor Jong Oranje helemaal compleet. Osula stond opnieuw helemaal vrij en schoof rustig de 1-2 binnen voor de Denen. Het was voor de talentvolle en sterke spits van Newcastle United al zijn derde doelpunt op dit toernooi; afgelopen donderdag maakte hij vlak voor tijd ook al de winnende 3-2. De assist kwam van Isak Steiner Jensen, die met een schitterende aanname aan de rechterzijlijn de aanval opzette. Dat was ook meteen de eindstand.

Oranje móét winnen

Voor Jong Oranje begint het EK onder 21 jaar zeker niet zoals gehoopt. In de openingswedstrijd tegen Finland ontsnapten de talenten van Michael Reiziger ternauwernood aan een afgang: pas in de allerlaatste minuut viel de 2-2. Die late goal zorgde vooral voor opluchting, maar maakt het vervolg van de poulefase direct spannend. Maar tegen Denemarken was het opnieuw niet veel soeps.

Voor de ploeg van Michael Reiziger is de opdracht nu héél duidelijk: er móét gewonnen worden van Oekraïne om de kwartfinale te bereiken. Bij een gelijkspel of nederlaag zijn de Oekraïners zeker van de volgende ronde op het EK. De aftrap is woensdagavond om 18.00 uur.