Topclub Bayern München volgt plannen Feyenoord en PSV bij behalen Duitse titel

Bayern München staat op de drempel van de zoveelste titel in de Bundesliga. Die kan zaterdag al worden gewonnen op bezoek bij RB Leipzig. Gebeurt dat, dan volgt een feestweek in Ibiza.

Volgens Bild wil de club de spelers trakteren op een korte trip naar Ibiza. De reis zou zondag, na de wedstrijd tegen RB Leipzig, plaatsvinden en de spelers zouden terugkeren vóór de voorbereidingen op de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Borussia Mönchengladbach. Feyenoord en PSV deden het in de voorgaande jaren ook al eens.

Bayern luistert niet naar kritiek

Het is niet de eerste keer dat Bayern München in Ibiza feestviert. In 2022, na het veiligstellen van het kampioenschap, reisden de spelers ook af naar het Spaanse eiland. Die trip leidde tot kritiek, vooral na een 3-1 nederlaag tegen Mainz in de daaropvolgende speelronde. Clublegendes als Lothar Matthäus uitten hun ongenoegen en vonden de trip ongepast na de teleurstellende prestatie.

Dit keer hoopt Bayern München controverse te vermijden. Met een voorsprong van acht punten op de nummer twee, regerend kampioen Bayer Leverkusen, zijn ze dicht bij de titel. Een overwinning op RB Leipzig is genoeg. De vraag is of de trip naar Ibiza met enthousiasme of kritiek ontvangen zal worden…

Feyenoord en PSV ook naar Ibiza

In 2023 werd Feyenoord vroegtijdig kampioen van de Eredivisie. De spelers van toenmalig trainer Arne Slot gingen er even een paar dagen tussenuit naar Ibiza. " Ze verdienen dit volledig, want ze hebben het zelf voor elkaar gekregen om twee wedstrijden voor het einde kampioen te worden. Dan verdienen ze het nu om deze dagen weg te gaan", vertelde Slot destijds. Feyenoord verloor de daaropvolgende wedstrijd met 1-0 van Vitesse in eigen huis.

PSV deed een jaar exact hetzelfde. Net als bij Feyenoord kwam dat op wat kritiek te staan, omdat het respectloos zou zijn tegenover de tegenstander. Volgens trainer Peter Bosz konden de PSV'ers niet anders, met het EK dat jaar voor de boeg. In tegenstelling tot Feyenoord wonnen de Eindhovenaren wel, met 3-1 van RKC Waalwijk.

