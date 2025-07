Halverwege Frankrijk tegen Engeland op het EK voetbal voor vrouwen staat de titelhouder achter met 2-0. De Engelse bondscoach Sarina Wiegman vreet zichzelf op van de frustraties. Bij de 2-0 ontplofte de voormalig bondscoach van de Oranje Leeuwinnen.

In de 39e minuut tekende Sandy Baltimore voor de tweede Franse goal. In de aanloop naar de treffer was er een moment dat de Franse speelster Maëlle Lakrar een sliding inzette op de Engelse aanvalster Alessia Russo. Van laatstgenoemde was een goal overigens eerder in de eerste helft afgekeurd vanwege buitenspel.

Boze Sarina Wiegman

Daarna kwam Wiegman in beeld, die Oranje ook naar de finale leidde van het WK 2019, waarin de VS te sterk was. Ze was in een verhitte discussie verzeild met de vierde official. Druk gebarend zal ze hebben uitgelegd waarom in haar ogen die tweede goal niet had mogen tellen.

"Daar is een boze Sarina Wiegman", zei de NOS-commentator. "Zo zien we haar niet vaak, dat ze de controle verliest. Ze zit serieus in de problemen."

Prijzenkast van Sarina Wiegman

Als oud-international leidde Wiegman de Oranje Leeuwinnen naar de EK-winst in 2017 en de WK-finale in 2019. Later herhaalde ze haar succes met Engeland door het EK van 2022 te winnen en de WK-finale van 2023 te bereiken. Wiegman staat bekend om haar strategisch inzicht, kalme leiderschap en het vermogen om teams boven zichzelf uit te laten stijgen.

Wiegman kreeg in Engeland verschillende onderscheidingen voor haar werk als bondscoach. In 2023 ontving ze een Honorary CBE (Commander of the Order of the British Empire), een hoge Britse eer, omdat ze Engeland naar de EK-titel had geleid. Ook werd ze in 2022 uitgeroepen tot FIFA Coach van het Jaar. Verder kreeg ze de Freedom of the City of London, een symbolische onderscheiding voor mensen die iets bijzonders hebben betekend voor de stad of het land.

