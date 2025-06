"Hoe moet ik dat nou weten?", zegt Oranje Leeuwinnen-coach Andries Jonker stellig, maar zijn bewondering voor Sarina Wiegman is oprecht. Toch wil de bondscoach haar niet tot beste vrouwelijke coach ooit uitroepen. In aanloop naar het EK vertelt hij openhartig over Wiegmans impact, andere pioniers en een bijzondere band die nu plaatsmaakt voor rivaliteit.

We legden Jonker in de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast de stelling voor: 'Is Sarina Wiegman de beste vrouwelijke coach ooit?' Jonker reageert stellig. "Ik doe nooit mee aan dat soort uitspraken. Want hoe moet ik dat nou weten? Ik ken al die coaches niet. Maar Sarina is wel de meest succesvolle Nederlandse coach", luidt de duidelijke conclusie van de 62-jarige trainer.

Fundament gelegd door Bert van Lingen en Vera Pauw

Het algehele fundament voor het Nederlandse succes werd volgens Jonker echter eerder gelegd. "Door Bert van Lingen, die zich binnen de KNVB sterk maakte voor het vrouwenvoetbal en écht gevochten heeft om budget voor meisjesvoetbal. Dat was toen absoluut not done", vervolgt de bondscoach vol lof. Vervolgens zette zijn vrouw Vera Pauw die ontwikkeling voor in een pioniersrol. "Ze heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de Eredivisie, het realiseren van een goed selectiesysteem in Nederland én bij de eerste prestaties van het nationale team."

De oud-trainer van onder meer FC Barcelona en Bayern München zag Wiegman vervolgens in een warm bad terechtkomen, maar spreekt vol bewondering over de bondscoach van Engeland. "Ze heeft absoluut het maximale eruitgehaald. Met een hele korte voorbereiding in 2017 is het haar gelukt om het EK te winnen en is het haar daarna gelukt om tweede van de wereld te worden. Daarmee schrijf je geschiedenis", zegt Jonker. "Tekenend voor het vrouwenvoetbal zijn Vera Pauw en Sarina Wiegman. Prijzen winnen? Dat is Sarina."

Band met Sarina Wiegman

De onderlinge band tussen Jonker en Wiegman is door de jaren heen wat minder geworden. "Dat was in het verleden wat intensiever. We zijn nu natuurlijk een soort van concurrenten. Het contact verwatert niet, dat blijft regelmatig. We hebben het er natuurlijk ook wel over gehad dat een assistent van haar naar Nederland komt met Arjan Veurink en dat twee assistenten van mij naar Engeland gaan. Daar kijken we wel naar en daar praten we over", vertelt Jonker, die weigert er verder over uit te wijden.

Tijdens de groepsfase van het EK komen de Oranje Leeuwinnen uitgerekend Wiegman tegen, voor velen hun voormalige bondscoach. Dat belooft bijzondere emoties op te roepen, voorzag Jonker al eerder. "Een deel van de groep heeft met Sarina prijzen gewonnen, het vrouwenvoetbal in Nederland op de kaart gezet en zichzelf wereldwijd neergezet. Het wordt heel speciaal tegen een voor hen bijzondere coach, die ze levenslang in hun hart zullen meedragen."

Wiegman verrast

Het EK is voor Jonker het laatste toernooi als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Het nieuws over zijn plotselinge afscheid verraste Wiegman zichtbaar. "Ik weet niet wat er gaande is en kan er dus eigenlijk niet over oordelen. Maar ik had het niet verwacht, en ik denk ook niet dat veel anderen het zagen aankomen. Ik ben hier in Engeland bezig en heb geen enkel inzicht in wat er daar intern gebeurt", reageerde Wiegman bij een mediamoment met Nederlandse media, aldus De Telegraaf.

EK in Zwitserland

Aanstaande donderdag speelt Oranje een uitzwaaiwedstrijd in Leeuwarden tegen Finland. Op 5 juli starten ze in Luzern tegen Wales. Daarna treft Nederland in de groepsfase nog Engeland en Frankrijk.