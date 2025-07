Tijdens het EK vrouwenvoetbal klinkt er een ongekend respect voor Sarina Wiegman uit Engelse kringen. De Nederlandse bondscoach van 'The Lionesses' heeft volgens SkySports-verslaggever Anton Toloui het Engelse vrouwenvoetbal volledig getransformeerd. "We willen dat ze Brits is", vertelt de Engelsman tegen Sportnieuws.nl.

Wiegman won met de Nederland het EK 2017 en stond in de verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten in 2019. Daarmee zette ze het Nederlands voetbal flink op de kaart, maar zelf verdiende ze in 2021 ook een toptransfer naar Engeland. Toloui is door het dolle heen met de Nederlandse coach. "Ze is het beste wat het Engelse voetbal is overkomen", begint hij zijn lofzang.

Bewierookt door fans van mannenvoetbal

De Engelse verslaggever benadrukt dat Wiegman het nationale team naar een hoger plan heeft getild. "Voor Sarina bij ons kwam, haalden we misschien af en toe de halve finales. Maar zij heeft ons echt naar het volgende niveau gebracht. Ze heeft het hele spel gemoderniseerd, de speelsters structuur gegeven en hen overtuigd om voor Engeland uit te komen", zegt Toloui.

Volgens Hollie Bone, verslaggever van The Mirror, reikt het respect voor de voormalig bondscoach van de Oranje Leeuwinnen in Engeland verder dan alleen het vrouwenvoetbal. "Ze wordt zelfs bewierookt door fans van de mannen. Ze heeft iets gedaan dat geen andere Engelse trainer lukte met het winnen van het EK 2022 en de verloren WK-finale. Dat is een prestatie, die zelfs de mannen in decennia niet hebben gezien. Niet voor niets werd gezegd dat Sarina het mannenteam zou kunnen leiden, omdat ze zo inspirerend is als persoon."

Ongekende populairiteit

Aan de overkant van het Kanaal is zelfs het Koninklijke Huis onder de indruk van Wiegman. In december 2022 ontving Wiegman een hoge Britse koninklijke onderscheiding voor haar rol in het behalen van de Europese titel. "Het is interessant om te zien hoe de groei en ontwikkeling van haar en dat ze eigenlijk een groot onderdeel van The Lionesses is geworden. Ze heeft ook een lintje gekregen van de Royal Family. We hebben haar geadopteerd en willen dat ze Brits is."

Naast haar sportieve successen wordt ze juist ook om haar persoonlijkheid geroemd. "Ze is gewoon heel bescheiden en aardig. We zijn vorige week in Zwitserland aangekomen en toen heeft ze letterlijk aan iedereen van de Engelse media een brief gegeven", vervolgt Bone. "Daarin schreef ze begrijpt dat wij vier weken van ons leven opgeven om hun te volgen. Ze begrijpt de persoonlijke offers die je maakt om een toernooi mee te maken. Dat wordt gewaardeerd."

'Het vertrek van Veurink is een groot verlies'

Na het EK in Zwitserland vertrekt assistent-coach Arjan Veurink bij Engeland om bondscoach te worden van de Oranje Leeuwinnen. Dat nieuws laat een gemis achter bij het Engelse team, aldus Toloui. "Ik denk dat iedereen heel blij is voor Arjan, omdat hij héél veel werk heeft verricht achter de schermen... Hij heeft zóveel spelers beter gemaakt én ervoor gezorgd dat de speelsters die nieuw in de Engelse selectie kwamen, exact weten wat Sarina van hen verwacht."

"Het is een héél groot verlies voor Engeland, zelfs zo groot dat ze hem vervangen met twee coaches. Het is geweldig voor Nederland, maar wij treuren", benadrukt de Engelse verslaggever, die enorm uitkijkt naar de confrontatie tussen Nederland en Engeland. In Zürich staat woensdag 9 juli om 18.00 uur de aftrap gepland van het treffen waarbij Wiegman en Veurink het opnemen tegen de Oranje Leeuwinnen.

