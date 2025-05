Toptransfer lonkt voor Tijjani Reijnders, AC Milan vraagt recordbedrag voor Nederlander

Tijjani Reijnders staat onder de interesse van twee clubs uit de absolute wereldtop. De 26-jarige Oranje-international moet AC Milan een recordbedrag opleveren.

Manchester City gaat proberen om Reijnders binnen te halen, zo schrijft The Telegraph in een exclusief artikel. Volgens transferjournalist Nicolò Schira heeft ook Real Madrid interesse getoond.

In maart verlengde Reijnders zijn contract nog met vijf jaar tot 2030. Zijn toekomst blijkt allerminst zeker bij de Italiaanse topclub. City-trainer Pep Guardiola zou de Nederlander zien als vervanger op het middenveld voor de vertrekkende Kevin de Bruyne.

Dolend AC Milan dankt Oranje-international Tijjani Reijnders voor 'laatste kans' op mooi einde seizoen AC Milan staat in de finale van de Italiaanse beker, na een ruime zege op Inter. Eerder deze maand speelden de stadsgenoten nog met 1-1 gelijk, ditmaal was Milan met 3-0 te sterk. Tijjani Reijnders maakte het laatste doelpunt.

Zomertarget

Volgens de Engelse krant is Reijnders een serieus 'target' deze zomer. Er is nog geen officieel bod gedaan op de 22-voudig international, maar geïnteresseerde topclubs mogen zich klaarmaken om flink in de buidel te tasten. AC Milan zou voor een recordbedrag de Italiaanse grootmacht mogen verlaten.

Er wordt geschat dat de vraagprijs van Reijnders 'veel hoger' ligt dan zijn transferwaarde van 60 miljoen euro. De duurste uitgaande transfer van AC Milan staat momenteel op naam van Kaka, die in 2009 voor 67 miljoen euro naar Real Madrid vertrok. Twee jaar geleden vertrok Sandro Tonali voor zestig miljoen euro naar Newcastle United.

Eliano Reijnders geniet van liefde uit 'mooiste en gekste voetballand': 'Echt een jongensdroom' Voor PEC Zwolle-speler Eliano Reijnders, het broertje van AC Milan-ster Tijjani, is het een bijzonder jaar. Terwijl zijn broer regelmatig in een stadion met tachtigduizend toeschouwers speelt, beleefde Eliano zelf een mijlpaal door zijn debuut te maken voor wat hij noemt 'het mooiste en gekste voetballand': Indonesië. "Ik kan écht niet normaal over straat", vertelt Reijnders tegen Sportnieuws.nl.

Champions League

Reijnders, die in 2023 voor een kleine 20 miljoen euro overkwam van AZ, beleeft succesvolle jaren bij AC Milan. Hij is nog altijd een vaste waarde bij de Italiaanse grootmacht. Dit seizoen speelde hij 35 wedstrijden in de Serie A, waarin hij liefst tien doelpunten maakte. Met drie doelpunten in de Champions League bleek hij ook waardevol op het hoogste Europese niveau.

Dat is direct ook de afweging die Reijnders moet maken. Met nog twee wedstrijden te gaan grijpt AC Milan zo goed als zeker naast Europese tickets. Als nummer 8 van Italië is zelfs de Conference League ongrijpbaar. Topclubs als Manchester City of Real Madrid kunnen Champions Leaguevoetbal wél verzekeren.

Bijzondere kritiek op Frenkie de Jong ondanks succes-seizoen met FC Barcelona: 'Daar doet hij vrij weinig in' Frenkie de Jong zal blij zijn na een geweldige overwinning op Real Madrid met zijn FC Barcelona. Het is een fijne opsteker na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League. Hij stevent met Barça af op een kampioenschap in Spanje, maar kan op individueel vlak nog wel één grote stap zetten om de beste van de wereld te worden. "Als je nog meer impact wil hebben, kan hij dat nog beter doen."

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.