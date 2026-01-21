Topvoetballer Erling Haaland gaat door het stof na de dramatische nederlaag met Manchester City tegen Bodo/Glimt (1-3). Hij neemt volledige verantwoordelijkheid voor de wanvertoning in het Champions League-duel, samen met Rodri en Nederlander Tijjani Reijnders.

De Noorse topspits gaf toe dat hij en andere leiders van het team tekortschoten. “We hebben ons best gedaan, maar er ontbrak iets”, verklaarde de spits na de wedstrijd aan TNT Sports. "Wij zijn Manchester City. We kunnen het ons niet veroorloven om wedstrijden te verliezen. Het had niet mogen gebeuren, maar het was verdiend.”

Verantwoordelijkheid

“Ik neem de volledige verantwoordelijkheid, samen met Rodri, Tijjani en onze meer ervaren spelers." Rodri droeg tijdens het duel de aanvoerdersband, bij afwezigheid van Bernardo Silva, en kreeg een rode kaart. "Ik wil niemand de schuld geven, maar we moeten meer verantwoordelijkheid nemen, want uiteindelijk is dit niet genoeg."

Excuses

Haaland, die er niet in slaagde te scoren in zijn thuisland, kon geen verklaring vinden voor de afgang. “Ik heb de antwoorden niet en ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor het niet maken van die doelpunten”, vervolgde hij. “Het enige wat ik kan doen, is mijn excuses aanbieden aan alle Manchester City-fans die hierheen zijn gekomen, want uiteindelijk is het gênant."

Hij prijst ook de tegenstander. "Bodo speelde ongelooflijk goed en verdiende deze overwinning. Eerlijk gezegd weet ik niet wat ik moet zeggen. Mijn excuses.”

Vechtlust

Pep Guardiola, de trainer van Manchester City, reageerde ook op de penibele situatie van zijn team. “Sinds het begin van het jaar lijkt alles ons tegen te zitten op veel vlakken”, benadrukte hij. “We hebben het gevoel dat alles misgaat in de kleinste details en we moeten proberen dat te veranderen, maar de spelers zijn er."

"Ik heb Bodo niet onderschat, ik weet dat het een goed team is", vervolgt de coach. "We gingen deze wedstrijd in zonder enkele belangrijke spelers en het team is een beetje kwetsbaar, zoals het op een bepaald moment vorig seizoen ook was. Maar hun vechtlust, met 10 tegen 11, was opmerkelijk. Veel spelers hebben een stap vooruit gezet.”

Guardiola kon niet beschikken over maar liefst 11 spelers vanwege blessures, schorsingen of omdat ze niet waren ingeschreven voor de competitie. Matheus Nunes, Rúben Dias en Bernardo Silva waren drie van de afwezigen.

