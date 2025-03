Topvoetballer Frenkie de Jong kan flinke klapper maken met transfer van zijn penthouse

Frenkie de Jong heeft besloten om een van zijn bezittingen van de hand te doen. De middenvelder van FC Barcelona en Oranje wil van zijn luxe penthouse in Amsterdam af. Het gaat om een prijzig pandje op de Zuidas.

Wie het penthouse over wil nemen van de topvoetballer, zal al zijn spaarvarkens om moeten keren of een stevige hypotheek moeten afsluiten. De makelaar van De Jong vraagt 1.495.000 miljoen euro voor het huis.

Penthouse van Frenkie de Jong

Het penthouse kwam in 2018 in het bezit van de Jong, die destijds nog het shirt droeg van Ajax. Bekendeburen.nl weet dat hij een hypotheek afsloot van 892.5000 euro, maar de exacte verkoopprijs van toen is niet bekend. Toch heeft het er alle schijn van, dat De Jong met deze vraagprijs een lekker klappertje kan maken. De waarde van het pand is met enkele tonnen aangezwollen sinds 2018.

Uitzicht

Gezien het appartement op de vijftiende verdieping ligt, biedt het de bewoners een prachtig uitzicht over de hoofdstad van Nederland. De woonoppervlakte is 129 vierkante meter, verdeeld over drie slaapkamers en twee badkamers. De keuken is van alle gemakken voorzien, inclusief inbouwapparaten en een kookeiland plus barretje. In de koudere maanden doet de vloerverwarming zijn werk. Het energielagbel is A.

Het blijft niet bij die 129 m2, want er zit ook nog een eigen parkeerplaats bij de deal. Die bevindt zich in de ondergronde garage. Zijn er problemen of klachten over het een of ander, dan staat er een huismeester klaar, die zorgdraagt voor onderhoud van het totale gebouw.

Andere panden

De aanstaande verkoop van dit Amsterdamse vertrek betekent niet dat De Jong geen onroerend goed meer heeft in Nederland. Hij is ook de eigenaar van een villa in het Noord Brabantse plaatsje Berkel- Enschot en hij bezit een appartement nabij het Vondelpark in Amsterdam, dat hij verhuurt.

Mikky Kiemeney

De Jong en zijn partner Mikky Kiemeney keerden afgelopen week terug in Nederland voor de interlandperiode van de middenvelder. Kiemeney deelde wat beelden van haar vriend op Instagram. Zo ook samen met één van zijn beste voetbalvrienden: Matthijs de Ligt.

De twee kennen elkaar nog uit hun gezamenlijke tijd bij Ajax, maar ze komen elkaar nog geregeld tegen bij het Nederlands elftal. De Ligt vertrok in hetzelfde jaar als De Jong uit Amsterdam. Hij kwam via Juventus en Bayern München uiteindelijk terecht bij Manchester United.