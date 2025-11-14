Waar Rodrygo eerder nog een vaste waarde was in het succesvolle elftal van Real Madrid, is zijn situatie nu helemaal veranderd. De Braziliaanse buitenspeler moet het doen met invalbeurten, waarin hij bar weinig laat zien. De aanvaller is het inmiddels zat in de Spaanse hoofdstad.

Eerder deze week meldde Mundo Deportivo dat Vinícius Jr, Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga, Federico Valverde en Jude Bellingham niet gediend zijn met de werkwijze van hun trainer. Inmiddels heeft ook Rodrygo zich aan dat rijtje toegevoegd.

'Te getalenteerd'

Volgens de Madrileense krant AS, die dicht bij de club staat, is de Braziliaanse buitenspeler het zat om op de bank te zitten. Hij wil een verhelderend gesprek met de club als zijn situatie niet verandert. De reden: hij vindt zichzelf 'te jong en te getalenteerd' om een heel seizoen op de bank te zitten.

Nog niet zo lang geleden speelde Rodrygo een sleutelrol in de successen van Real Madrid in de Champions League (twee keer gewonnen) en La Liga (drie titels). Nu brengt hij echter regelmatig een groot deel van de wedstrijden op de bank door.

Ontevreden in de zomer

Afgelopen zomer was hij ook al ontevreden. Er was interesse uit de Premier League, maar uiteindelijk wees hij de aanbiedingen af en bleef hij vechten voor een basisplaats. Na een korte strijd met Vinícius Jr. om de linkerflank lijkt hij echter door Alonso naar het tweede plan te zijn verwezen.

Franco Mastantuono, de favoriete speler van Alonso voor de rechterflank, is momenteel geblesseerd. Zijn vervanger, Brahim Díaz, heeft tot nu toe niet kunnen imponeren, met slechts één doelpunt in 13 optredens.

De deur staat theoretisch open voor Rodrygo, maar alles hangt af van de trainer. En zijn cijfers zijn niet best. De Braziliaan heeft sinds maart niet meer gescoord en zijn geduld is nu echt op.

