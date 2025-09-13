Een jaar geleden maakte Memphis Depay de overstap naar Corinthians, nadat hij korte tijd zonder club zat. Op Instagram blikt de aanvaller terug op zijn keuze voor de overstap naar de Braziliaanse club, waarvan verschillende criticasters dachten dat dat weleens het einde van zijn interlandcarrière zou kunnen betekenen.

Nadat Memphis' contract bij Atlético Madrid in de zomer van 2024 afliep, kwam de aanvaller enige tijd zonder club te zitten. In september had de voetballer dan toch een nieuwe club gevonden. Memphis maakte de overstap naar het Braziliaanse Corinthians, de eerste club buiten Europa voor de voetballer.

Kritiek

Niet iedereen had vertrouwen in de overstap. Criticasters beweerden dat de nieuwe club weleens het einde van zijn interlandcarrière zou kunnen betekenen. Maar niets bleek minder waar. Memphis rekende vorige week definitief af met deze geluiden door zich te bekronen tot topscorer aller tijden bij Oranje, nadat hij eerder deze titel deelde met Robin van Persie.

'Heeft mij enorm geïnspireerd'

Op Instagram blikt Memphis terug op de keuze voor Corinthians. 'Vandaag is het precies een jaar geleden dat ik naar Brazilië ben verhuisd', begint de aanvaller zijn bericht. 'Toen ik zei dat ik met geloof en een doel verhuisde, vroegen veel mensen zich af wat ik daarmee bedoelde. En omdat ik nog steeds midden in deze reis zit, kan ik alleen maar zeggen: de tijd zal het leren...'

'Het is een intens jaar geweest', gaat hij verder. 'Vol met mooie en bijzondere momenten. Maar zoals dat vaak gaat: waar het goede komt, volgt ook turbulentie. Zo werkt de wereld waarin we leven nu eenmaal. Toch heb ik nooit getwijfeld aan mijn beslissing. Brazilië is een prachtig land, met geweldige mensen die barsten van de energie en een krachtige spirit hebben. Dat heeft mij enorm geïnspireerd, terwijl ik tegelijkertijd ook veel anderen heb kunnen inspireren.'

Moeilijke periode

'Een moeilijke periode heeft mij niet afgeleid van het grotere plaatje dat ik voor ogen heb', vervolgt Memphis openhartig. 'Een jaar later hebben we al enkele doelen bereikt, maar ik wil jullie eraan herinneren: we zijn er nog lang niet. Ik geloof dat we samen dit prachtige team kunnen omdraaien en naar succes kunnen leiden. Laat je niet misleiden of ontmoedigen door negatieve of afgunstige energie van anderen.'

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.