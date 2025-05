Topvoetballer openhartig over heftig moment: 'Ik weet niet waar het vandaan kwam'

Het voetballeven gaat niet over rozen. Daar is Bayern München-speler Alphonso Davies ook op een zeer vervelende manier achtergekomen. De Canadees was jarenlang een belangrijke kracht, maar eerder dit jaar ging het vreselijk mis.

De 24-jarige speelde in maart een wedstrijd met de nationale ploeg tegen de Verenigde Staten. Al vroeg moest hij van het veld en later bleek dat er iets serieus aan de hand was. In een uitgebreide vlog op YouTube geeft hij nu tekst en uitleg.

Davies bleek zijn kruisband te hebben afgescheurd en moet nu nog maandenlang revalideren. Daar komt een hoop bij kijken: fysiotheropie en voorzichtige andere oefeningen, maar ook mentale problemen. Een fragment dat werd op genomen op 30 maart, enkele weken na de blessure, is daar een duidelijk voorbeeld van.

"Ik heb een zenuwinzinking gehad", zo vertelt Davies openhartig. "Ik weet niet waar het vandaag kwam. Ik had gedoucht en ben toen ik tranen uitgebasten en in paniek geraakt."

Met een beetje pech komt Davies dit kalenderjaar niet meer in actie en speelt hij pas begin 2026 weer wedstrijden voor Bayern en Canada. Zijn werkgever uit Duitsland werd afgelopen weekend kampioen van Duitsland, maar was vlak na de blessure van Davies nog woest.

Davies kampte voor de interland met Canada al met spierproblemen en had volgens zijn zaakwaarnemer eigenlijk niet moeten spelen. Bayern dreigde zelfs met juridische stappen wegens de blessure die Davies had opgelopen. Het kost Der Rekordmeister namelijk een gigantische smak geld om de Canadees binnenboord te houden. Jaarlijks krijgt hij minimaal 15 miljoen, maar vaak is het vanwege bonussen hoger.

Het contract van Davies werd namelijk vrij recent nog verlengd tot medio 2030. Daarvoor ontving hij ook een tekenbonus van, naar verluidt, 22 miljoen euro. De bloedsnelle verdediger kwam begin januari 2019 naar Duitsland. Daar werd hij al snel een belangrijke pion en won hij onder meer de Champions League.

