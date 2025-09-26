Achraf Hakimi, de 26-jarige Marokkaanse verdediger van PSG, heeft voor het eerst openhartig gesproken over de verkrachtingsaanklacht tegen hem en de impact op zijn familie. Daarmee doorbreekt hij de stilte over het gevoelige onderwerp.

Hoe zat het ook alweer? In 2023 beschuldigde een 24-jarige vrouw hem van verkrachting in zijn appartement in Boulogne-Billancourt, een voorstad van Parijs. De rechtsback heeft dit verhaal altijd met klem ontkend.

Achraf Hakimi is stellig

In een interview met het Franse Canal+ verklaarde de Marokkaan: "Ik weet dat de aanklacht tegen mij een leugen is. Ik weet wie ik ben. Ik weet dat ik niets heb gedaan en zoiets nooit zou doen."

Hij haalt vervolgens uit naar het vermeende slachtoffer. "Ik heb me te allen tijde beschikbaar gesteld, in tegenstelling tot de persoon die mij beschuldigde."

Zorgen om zijn kinderen

Vervolgens legde hij uit hoe zwaar de situatie voor zijn familie was en dat hij met afschuw denkt aan het moment dat zijn kinderen hierover zullen lezen. "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Het was moeilijk voor mij en dat is het nog steeds. Want als je de ene leugen na de andere schrijft, doet dat pijn, vooral mijn familie. Mijn kinderen zijn nog klein. Ze hebben nog geen toegang tot internet en kunnen nog niet lezen. Maar op een dag zullen ze zulke dingen lezen. En voor mij is het niet prettig dat ze zulke leugens over hun vader zien staan. Ik zou dat niemand toewensen."

Hoe staat het met het onderzoek?

De vrouw die Hakimi beschuldigt, beweerde dat het eerste contact via Instagram plaatsvond in januari 2023. Ze vertelde dat ze met een Uber, betaald door Hakimi, naar zijn huis kwam. Eenmaal binnen in de woning van de Marokkaanse international, zou hij haar tegen haar wil hebben gekust en betast.

Daarna zou hij hebben geprobeerd seks met haar te hebben, maar ze verzette zich door hem weg te duwen met haar voet. Ze wist een vriend te bereiken, die naar het appartement kwam en met haar vertrok. Dezelfde dag ging ze naar het politiebureau om de gebeurtenissen te beschrijven. Hoewel ze aanvankelijk geen officiële klacht indiende, startte de politie uit eigen beweging een onderzoek.

In augustus 2025 kondigde het Openbaar Ministerie aan dat, indien de klacht van de vrouw gegrond wordt bevonden, Hakimi een gevangenisstraf van 15 jaar riskeert. De advocaten van de voetballer hebben verklaard dat ze alle wettelijke middelen zullen inzetten om de onschuld van hun cliënt te bewijzen.

