Trainer Arne Slot hersteld van ziekte en weer op de bank bij Feyenoord - FC Groningen

Feyenoord neemt het aankomende donderdag op tegen FC Groningen in de halve finale van de KNVB Beker. Trainer Arne Slot was ziek, maar is weer terug voor de bekerwedstrijd.

Afgelopen weekend moest de oefenmeester de uitwedstrijd van Feyenoord bij Almere City aan zich voorbij laten gaan wegens ziekte. Hij zat toen thuis met koorts. Dinsdag was Slot niet aanwezig op de training. "Het was een zware wedstrijd, zo kort na 120 minuten en strafschoppen in Rome die zowel fysiek als mentaal veel van de spelers hebben gevraagd", zei Slot op woensdag. "Desondanks zijn we in Almere niet door de ondergrens gezakt en hebben we opnieuw de nul gehouden. Daar heb ik de jongens en de staf een groot compliment voor gemaakt."

Slot terug op de bank

Het was de verwachting dat Siepke Hulshoff, die zondag nog voor de groep stond, ook donderdag de leiding zou hebben. Maar dat is niet nodig, aangezien Feyenoord woensdagmiddag zelf bevestigde dat de trainer hersteld is en tegen FC Groningen gewoon weer op de bank zit. "De sfeer in de vorige rondes was geweldig, met als hoogtepunt het massale gezang waar de 1-0 tegen PSV mede uit voortkwam. We kijken uit naar een nieuwe bekeravond met de supporters en gaan er alles aan doen om de finale te halen", zei Slot in een korte reactie.