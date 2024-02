Mag een club uit de KKD wel of niet Europa in bij bekerwinst? KNVB geeft uitleg

FC Groningen en Cambuur zijn inmiddels uitgeschakeld in de halve finale van de TOTO KNVB Beker, maar zij maakten tot die tijd kans op een Europees ticket. Maar hadden zij als KKD-club wel Europa in gemogen? Sportnieuws.nl deed eerder navraag bij de KNVB.

Cambuur verloor dinsdagavond van NEC in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. FC Groningen verloor twee dagen later maar net aan op bezoek bij Feyenoord. Dat betekent logischerwijs ook dat de finale tussen Feyenoord en NEC gaat.

Wat als een club uit de Keuken Kampioen Divisie de KNVB Beker wint?

Mocht een club uit de Keuken Kampioen Divisie de KNVB Beker winnen, mag die club 'gewoon' in Europa uitkomen. Voor de winnaar van de KNVB Beker wacht namelijk een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Er is wel één 'maar'.

"Echter moet je wel een licentie voor deelname aan Europees voetbal krijgen en dat kan voor clubs die uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie nog een uitdaging worden."

Bijzondere situatie in de KNVB Beker: Ajax moet juichen voor aartsrivaal Feyenoord De TOTO KNVB Beker zit nu echt in de eindfase en het toernooi is ook belangrijk voor de verdeling van de Nederlandse tickets voor Europees voetbal. De winnaar van de KNVB Beker krijgt namelijk een ticket voor de groepsfase van de Europa League. NEC en Feyenoord zijn nog in de race om de beker te winnen en dus is er nu een bijzondere situatie ontstaan in de strijd om die Europese plekken.

Primeur voor Willem II

Het gebeurde in Nederland nog nooit dat een club van een lager niveau de beker won, maar wel wist een club ooit de beker te winnen in het seizoen dat het degradeerde. Dat was Willem II in 1963. Een seizoen later kwam het uit op het tweede niveau én bij de Europa Cup II, het toernooi voor bekerwinnaars. Daarin speelde Willem II in de eerste ronde tegen Manchester United.

De Kuip werd voor de gelegenheid geleend en in Rotterdam werd Manchester United - met onder andere Bobby Charlton in de basis - knap op 1-1 gehouden. In Engeland werd duidelijk welke ploeg de betere was: Willem II werd met 6-1 afgedroogd.

Willem II - Manchester United / ANP

Degradant Wigan Athletic wint beker

Het overkwam Wigan Athletic nog in 2013. De Engelse club won de beker (en plaatste zich zo voor de Europa League), maar degradeerde wel uit de Premier League. In 2013/2014 eindigde Wigan onderaan in de groepsfase, met teams als Rubin Kazan, Maribor en Zulte Waregem. De Engelsen hadden tot op de laatste speeldag kans om wél door te gaan.