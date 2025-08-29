Willem II-trainer John Stegeman was onbekommerd aan het babbelen over de aanstaande wedstrijd tegen Jong FC Utrecht, toen achter hem iets gebeurde dat hem nogal afleidde. Hij besloot daarom zelfs het interview met ESPN af te breken.

"Terwijl ik nu achter je kijk, ik wil niet vervelend zijn, maar het ziet er niet goed uit...", zei de interviewer van ESPN terwijl middenvelder Jari Schuurman tijdens zijn warming-up een blessure opliep. "Schurman lijkt geblesseerd te zijn, als ik het zo ziet". Daarop kon Stegeman, die het immers niet had gezien, weinig zinnigs uitbrengen. "Oké", was zijn reactie.

'Die kant op'

Het gesprek ging nog door, maar Stegeman was er met zijn hoofd begrijpelijk niet meer bij. De vraag over de nieuwe spelers van Willem II kon hem nog maar matig boeien. Hij maakte zich er met een kort, nietszeggend antwoord vanaf en zei toen: "Ik moet volgens mij die kant op…"

Wel was hij nog zo gis om een grappig antwoord te geven op de vraag of Thomas Verheydt vlakbij een basisplek zit. "Misschien zo meteen wel", aldus Verstegen. Helaas voor Verheydt liep het anders, want Schuurman kon inderdaad niet starten, maar zijn plek ging naar Max de Waal.

Eerste Divisie

Uiteindelijk versloeg Willem II de talenten van Jong FC Utrecht met 2-1. Na vier duels heeft de club uit Tilburg vier punten.