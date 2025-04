Oranje Leeuwin Esmee Brugts bezorgd over extreem risico in vrouwenvoetbal: 'Natuurlijk ben ik ook weleens bang'

Zware knieblessures zijn een hot-item in het vrouwenvoetbal. Victoria Pelova keert deze week terug bij de Oranje Leeuwinnen, nadat ze tien maanden afwezig was door een gescheurde voorste kruisband. Barcelona-speelster Esmee Brugts erkent dat geblesseerd raken ook weleens door haar hoofd speelt. "Voetballen staat op één, maar je wilt ook blijven kunnen voetballen."

Arsenal-speelster Pelova raakte vorig jaar juni al na twaalf minuten geblesseerd in het EK-kwalificatieduel met Finland. Brugts is blij dat haar teamgenootje terug is. "Natuurlijk hebben we altijd contact gehad met Vic. Ze is echt een geliefd binnen ons team. Ik ben heel blij dat ze er weer is. Zij is blij en wij zijn blij met haar", vertelt de vleugelflitser van FC Barcelona tegen Sportnieuws.nl.

Oranje Leeuwin vecht zich terug uit diep dal: 'Moeilijkste periode uit mijn carrière' Na tien maanden afwezigheid is Victoria Pelova eindelijk terug bij de Oranje Leeuwinnen. De middenvelder van Arsenal is na een lange revalidatieperiode weer bij de selectie van Andries Jonker gehaald. Pelova scheurde vorig jaar in juni haar voorste kruisbandblessure, maar heeft zich knap teruggevochten. "Viv (Vivianne Miedema, red.) is zelfs een keer teruggevlogen om mij te bezoeken", vertelt ze.

Veelvoorkomend probleem

Pelova is niet de enige die te maken heeft gehad met een zware knieblessure. Ook Oranje Leeuwinnen Jill Roord en Vivianne Miedema hebben eerder - en in het geval van Miedema zelfs meerdere keren - moeten terugkomen na een lange revalidatie. "Natuurlijk ben ik er ook weleens bang voor", gaat Brugts verder. "We hebben het er veel over met de meiden, omdat het zeker in het vrouwenvoetbal iets meer voorkomt dan bij de mannen. Daar denk je wel over na."

De 21-jarige aanvaller speelt bij haar club lang niet altijd de volle negentig minuten. Brugts vindt het zeer prettig dat haar club rekening houdt met het aantal speelminuten. "In principe spelen we zoveel wedstrijden dat het eigenlijk neerkomt op 90 minuten in de week", vervolgt Brugts, die het positief in ziet. "Dan heb ik meer rust, waardoor eventuele blessures voorkomen kunnen worden. Het wordt goed gemanaged bij Barca, waardoor ik in een goede focus en flow zit."

Emotionele Oranje Leeuwin betreurt pijnlijke scheiding: 'Er is helaas genoeg gebeurd' Oranje Leeuwin Sherida Spitse heeft een heftige periode achter de rug. Ze besloot namelijk te scheiden van haar ex-vrouw, waarmee ze twee kinderen heeft. "Ik heb de keuze gemaakt om uit elkaar te gaan, maar dat betekent niet dat ik de situatie zomaar achter me laat."

Van linksbuiten naar linksback

In Nederland kennen we Brugts als de vleugelflitser op linksbuiten, maar de 'nieuwe Lieke Martens' speelt in Spanje vooral als wingback. "Bij Barca is een wingback toch net iets anders, want we spelen in de competitie vaak héél hoog op het veld, waardoor ik uitkom als linksbuiten."

Brugts houdt er ook rekening mee dat bondscoach Andries Jonker haar daar posteert. "Het is niet gek voor mij, want op het WK heb ik er ook al gespeeld. Alleen natuurlijk vind ik zelf dat ik nog wel van nature meer aanvaller ben. Dus ik hoop ook weer te laten zien dat ik linksbuiten ben in de twee duels met Oostenrijk", doelt Brugts op de Nations League-wedstrijden.