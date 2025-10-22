Feyenoord speelt in een tijdsbestek van vier dagen twee topduels, te beginnen met donderdag tegen Panathinaikos in de Europa League. Met zondag PSV-thuis in de Eredivisie in het achterhoofd voetballen, daar wil trainer Robin van Persie niks van weten. Dat zegt de ex-international in aanloop naar het thuisduel met de Griekse topclub.

Van Persie van Feyenoord kan donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Panathinaikos nog geen beroep doen op middenvelder Quinten Timber. Verdediger Tsuyoshi Watanabe is wel weer beschikbaar. Dat zei de coach een dag voor het duel in De Kuip. "We hadden gehoopt dat Timber er bij zou zijn", vertelde Van Persie tijdens een persconferentie. "Hij heeft volledig meegetraind, maar heeft toch nog iets te veel last. Dus hij is er niet bij."

'Trein dendert door'

"Watanabe is wel aanwezig", zei Van Persie, die niet wilde verklappen of de Japanner in de basis staat. "Hij is volledig inzetbaar. Hij kwam heel erg vermoeid terug (na de interlandperiode, red.), had wat last van krampen gehad en veel spierpijn. Vanaf dinsdag voelde hij zich heel goed. Maar als je een wedstrijd mist, dan dendert die trein door, waarbij andere spelers ook goed spelen. Vanuit dat oogpunt kan ik niet zeggen of hij start, maar fysiek gezien kan hij beginnen."

Feyenoord - PSV

Feyenoord speelt zondag de belangrijke competitiewedstrijd tegen PSV, maar Van Persie gaf aan dat dit donderdag geen rol speelt bij zijn keuzes. "Morgen is een 'must win'. We hebben in Europa twee duels gespeeld en 0 punten. Donderdag moeten we winnen. We zijn niet bezig met zondag, maar met Panathinaikos."

Ontslagen trainer

Panathinaikos kent een moeizaam begin van het seizoen en ontsloeg vorige maand de trainer. "Als het goed is, krijgen ze eind deze week een nieuwe trainer. Ik ben wel blij dat hij er nog niet is, want nu hebben we wel grotendeels in kaart hoe ze spelen. Ik vind het ook wel mooi om tegen teams te spelen die ook willen voetballen en risico's willen nemen. Op basis van wat ik heb gezien, doen ze dat", aldus Van Persie.

