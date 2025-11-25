Ajax is bezig aan een rampzalig seizoen in de Champions League. De Amsterdammers staan puntloos onderaan in de Europese topcompetitie, maar treffen dinsdag een ideale tegenstander om weer wat kleur op te wangen te krijgen. Check hier waar je het duel met Benfica in de Johan Cruijff ArenA kan volgen.

Benfica en Ajax zijn de enige twee clubs die nog geen enkel punt hebben verzameld in het miljardenbal. Dé ideale ploeg om te treffen voor de Amsterdammers, zou je denken. Al steekt Ajax ook in dramatische vorm. Het verloor in de Champions League al van Internazionale, Olympique Marseille, Chelsea en Galatasaray. Dat was allemaal nog onder leiding van de inmiddels ontslagen John Heitinga.

Onder interim-trainer Fred Grim gaat het echter nog geen haar beter. De oud-keeper stond tegen FC Utrecht (uit) en Excelsior (thuis) langs de lijn. Beide duels in de Vriendenloterij Eredivisie gingen verloren. Ajax staat op een onthutsende zesde plaats.

Tegen het Benfica van José Mourinho krijgt de ploeg een nieuwe kans om zich te herpakken. De Portugezen staan derde in de vaderlandse competitie en gingen in de Champions League onderuit tegen achtereenvolgens Qarabag, Chelsea, Newcastle United en Bayer Leverkusen.

Hier is Ajax - Benfica te zien

De kelderkraker in de Johan Cruijff ArenA begint om 18.45 uur. Voor de mensen die niet in het stadion zitten: het duel wordt uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport. Abonnees van Ziggo kunnen dat vinden op kanaal 14. Mocht je een andere provider hebben, dan is het op Ziggo Sport Free gratis te zien. De voorbeschouwing begint om 18.00 uur

José Mourinho wint altijd van Ajax

Het vertrouwen zal al niet al te hoog zijn bij de Ajacieden, maar zeker niet als je weet dat Mourinho weer naar Amsterdam komt. De Portugese oefenmeester heeft nog nooit echt een lastige wedstrijd tegen Ajax gespeeld. Zes keer won hij simpel met Real Madrid van de Amsterdammers en in 2017 deed hij Ajax écht veel pijn. Toen zegevierde hij in de Europa League-finale met Manchester United.

