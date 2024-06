TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Zwitserland - Duitsland, de koplopers in poule A

De laatste groepsronde gaat zondagavond alweer van start. Dan komen de landen uit poule A in actie, met onder meer Duitsland tegen Zwitserland. Dat kan een episch gevecht om de eerste plaats worden, maar er ligt ook een ander scenario op de loer.

Tijdens de laatste groepsronde worden de wedstrijden uit dezelfde poule tegelijkertijd gespeeld, zodat teams niet het voordeel hebben de uitslag van de concurrentie al te weten. Toch weten Duitsland en Zwitserland voorafgaand aan het onderlinge treffen al aardig waar ze aan toe zijn.

Groepswinnaar worden loont

Duitsland kan überhaupt niet meer ingehaald worden door de andere twee landen in poule A, Schotland en Hongarije. De oosterburen wonnen namelijk de eerste twee wedstrijden en staan daarmee op zes punten, terwijl Schotland pas één punt verzamelde en Hongarije zelfs nog op nul staat. Zwitserland bezit vier punten. Het kan enkel nog worden ingehaald als het zelf verliest en de Schotten winnen en daarbij zes goals goedmaken.

Het ligt dus voor de hand dat Duitsland en Zwitserland allebei wel kunnen leven met een gelijkspelletje. Duitsland handhaaft dan de eerste plaats, terwijl Zwitserland daarmee zeker is van plek twee, ongeacht wat er bij het andere duel gebeurt. Ligt er dan een salonremise op de loer? Niet per se. Wanneer Zwitserland inderdaad tweede eindigt, treffen ze in de achtste finale namelijk de nummer twee uit poule B, wat vermoedelijk Italië wordt. Het kan dus maar zo dat Zwitserland voor de winst gaat, want als groepswinnaar ontmoet je in de volgende ronde de nummer twee uit poule C: vermoedelijk Denemarken, Slovenië of Servië. Daar zullen de meeste teams liever tegen spelen dan dan tegen Italië. Duitsland gaat misschien ook wel 'gewoon' voor de winst om in de flow te blijven.

Zender Zwitserland - Duitsland

Gaat Duitsland weer schitteren met Jamal Musiala en Florian Wirtz, of treedt Julian Nagelsmann aan met een B-opstelling? Dat is zondagavond om 21.00 uur te zien op NPO 1. Na het achtuurjournaal, rond 20.20 uur, begint de voorbeschouwing op diezelfde zender.

