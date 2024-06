Schotse aanvoerder wil afgang tegen Duitsland snel vergeten: 'Er gingen echt heel veel dingen mis'

Als het aan Andy Robertson ligt, is de ruime nederlaag van Schotland tegen Duitsland (5-1) in de openingswedstrijd van het EK voetbal snel vergeten. "We hebben de openingswedstrijd tegen het gastland gespeeld. Veel moeilijker wordt het voor ons niet meer", aldus de aanvoerder van de Schotten.

Duitsland leidde bij rust al met 3-0, na treffers van Florian Wirtz, Jamal Musiala en Kai Havertz. Schotland speelde de gehele tweede helft met tien man. Ryan Porteous kreeg vlak voor rust een rode kaart voor zijn overtreding op Ilkay Gündogan.

In de tweede helft scoorden de invallers Niclas Füllkrug en Emre Can nog voor het gastland. De Duitse verdediger Antonio Rüdiger passeerde in de slotfase zijn eigen doelman Manuel Neuer. "Er gingen echt heel veel dingen mis", zei Robertson. "Dit moeten we wel even analyseren."

"We waren simpelweg niet op de afspraak", zei hij bij ITV. "Ik miste de agressie bij ons; we lieten hun goede spelers veel te makkelijk aan de bal komen. Dit moeten we snel vergeten, al kan het ook een herinnering zijn die duidelijk maakt hoe zwaar dit toernooi is"

Schotland staat in Groep A ook nog tegenover Hongarije en Zwitserland.

EK voetbal 2024

