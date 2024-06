Zwitserland opent sterk met zege op Hongarije, onbekende spits beleeft droommoment op EK

Zwitserland is het EK voetbal begonnen met een prima zege op Hongarije: 3-1. Eigenlijk had Zwitserland de eerste helft niks te vrezen van de Hongaren, maar in de tweede helft was de wedstrijd een stuk spannender. Het is de vierde keer ooit op een EK dat de Zwitsers in negentig minuten een wedstrijd winnen.

Het duurde nog geen vijftien minuten voordat Zwitserland op voorsprong kwam tegen Hongarije. Er kwam een jongensdroom uit voor Kwadwo Duah, speler van het Bulgaarse Ludogorets. Hij mocht aan de aftrap van de EK-wedstrijd verschijnen wegens de blessure van Breel Embolo en begon zodoende aan zijn tweede interland voor Zwitserland.

Pas één helft voor Zwitserland

De 27-jarige spits greep die kans met beide handen aan. Na een splijtende pass van Michel Aebischer was hij nét sneller bij de bal dan de Hongaarse keeper Peter Gulacsi: 1-0. Een prachtig moment voor Duah, nadat hij eerder deze maand één helft mee had gedaan bij Zwitserland tegen Estland.

Doelpunt Zwitserland🚨!



12' Kwadwo Duah



Hongarije 0-1 Zwitserland



Bekijk de wedstrijd live via 📺#EURO2024 https://t.co/ua9SXSNH4s pic.twitter.com/wga2Ion1e4 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 15, 2024

Op slag van rust zorgde Aebischer, de man van de assist bij de 1-0, voor een verdubbeling van de score. Zwitserland was vele malen beter dan Hongarije en zette het goede spel dus om in doelpunten: 2-0. Aebischer legde aan van afstand en verschalkte Gulacsi in de rechteronderhoek.

Comeback Hongarije?

Hongarije leek na een uur voetballen dood en begraven. Maar opeens was daar toch, in de 66e minuut, de aansluitingstreffer. Op aangeven van Dominik Szoboszlai maakte Barnabas Varga de 2-1. En zo mocht Hongarije dus blijven hopen op een punt, maar uiteindelijk trok Zwitserland toch aan het langst eind. Sterker nog: Breel Embolo maakte er diep in de blessuretijd tóch nog 3-1 van.

De Hongaren mogen met het verbeterde spel in de tweede helft wel blijven hopen op resultaat tegen Schotland en mogelijk Duitsland.

Groep A op het EK 2024

Zwitserland en Hongarije zitten in de groep bij Duitsland en Schotland. Duitsland, waar het EK 2024 wordt gehouden, liep vrijdagavond compleet over Schotland heen. De openingswedstrijd eindigde in 5-1. Op woensdag speelt Zwitserland tegen Schotland en op diezelfde dag spelen ook Hongarije en Duitsland tegen elkaar.

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep A | Gastland Duitsland en Zwitserland aan de leiding Duitsland hoopt de komende weken tijdens het EK voetbal het thuisvoordeel uit te gaan buiten door voor de vierde keer Europees kampioen te worden. Het gastland stelde tijdens de laatste eindtoernooien flink teleur, maar is desondanks de grote favoriet in Groep A. Ook Oranje moet flink oppassen voor onze oosterburen.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.