Het jaar van PSV-trainer Peter Bosz bij Ajax: Stroeve start, Europees succes en met ruzie de deur uit

PSV en Ajax zijn dit jaar flink met elkaar in strijd om het kampioenschap. Voor Peter Bosz is dit een gevecht met een oud-werkgever van hem. Eén jaar was hij trainer in Amsterdam, het kampioenschap ging naar Feyenoord maar hij bereikte wél de Europa League-finale én verdiende een mooie overstap naar Borussia Dortmund. Dat ging alleen niet zonder slag of stoot. Het rommelde bij Ajax.

Peter Bosz stond voor een behoorlijke opgave bij Ajax. Hij moest Frank de Boer opvolgen, die in de vijf jaar ervoor maar liefst vier keer kampioen werd. Het laatste jaar lukte dat niet. Daar moest Bosz weer voor gaan zorgen. Hij paste in het plaatje dat bij Ajax was gaan leven tijdens de Fluwelen Revolutie die in 2010-2011 werd opgezet. Aanvallend en aantrekkelijk Ajax-voetbal, naar de ideeën van Johan Cruijff.

Dit is Serdar Gözübüyük: scheidsrechter bij mogelijk kampioensduel Ajax, wacht op eindtoernooi en raakte meermaals in opspraak Serdar Gözübüyük is een van Nederlands hoogst aangeschreven voetbalscheidsrechters en fluit zondag de mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax. De in Haarlem geboren arbiter is al sinds 2010 actief in de Eredivisie en had ook al de leiding over enkele bekerfinales en internationale affiches. Ook was hij betrokken bij een aantal spraakmakende momenten in en rondom het voetbal.

Stroeve start

Bosz nam, zoals altijd, zijn assistent Hendrie Krüzen mee naar Ajax. Daar ging hij samenwerken met Hennie Spijkerman. Het begin verliep minder dan verwacht. Al gauw was Ajax uitgeschakeld voor de Champions League en zo werd er bijvoorbeeld ook van laagvlieger Willem II verloren. Het betekende al gauw dat Ajax de achtervolging moest zoeken in de strijd om het kampioenschap.

Het enige lichtpuntje in dat seizoen was de Europa League en het aanvallende spel van Ajax. Dat laatste liet even op zich wachten, want het duurde even voordat het team erop was ingesteld. Zoals wel vaker het geval bij de speelstijl van Bosz. Eenmaal ingericht waren supporters blij met hoe er gespeeld werd.

Ajax vs. PSV: dit is het resterende programma van de titelkandidaten in de Eredivisie PSV versloeg zaterdagavond Fortuna Sittard met duidelijke cijfers en dus lijkt er onverwachts toch nog een titelstrijd te gaan komen. De regerend landskampioen is koploper Ajax tot op vier punten genaderd. Sportnieuws.nl zet het resterende programma van beide ploegen op een rij.

Finaleplaats

In de Europa League boekte Ajax wel overwinningen en wist het zelfs de finale te bereiken. Het moest de pleister worden op weer een seizoen zonder prijzen, want Ajax werd ook in de beker al vroeg uitgeschakeld. In de achtste finales door SC Cambuur. Het lukte niet, want Manchester United zou winnen met 0-2 in de finale.

Onrust binnen Technisch Hart

Het verlies van de finale weerhield vele clubs er niet van belangstelling te tonen in Bosz, juist op het moment dat er wat kleerscheurtjes ontstonden in de banden bij Ajax. Na de Fluwelen Revolutie jaren ervoor, was er een ‘Technisch Hart’ ontstaan binnen de club. En dat weerhield Peter Bosz ervan een volledig eigen staf mee te nemen. Zoals Valentijn Driessen schreef in een analyse richting het nieuwe seizoen, boterde het niet tussen Bergkamp, die in het Technisch Hart zat, Spijkerman en Bosz.

Dit is PSV-trainer Peter Bosz: dé man van clausules, één landstitel én 17 jaar jongere vrouw Peter Bosz is sinds de zomer van 2023 hoofdtrainer van PSV. Hij kent een geweldige carrière, als trainer maar ook als speler. Het meest opvallende gedurende zijn loopbaan was dat hij altijd clausules in zijn contract liet opnemen. Dit weten we allemaal over Bosz.

Ajax stond alleen toe om Spijkerman weg te halen bij het eerste elftal, wat niet goed viel bij Bosz. Tel daar de interesse bij op van een topclub als Borussia Dortmund en je kan bedenken: Bosz was op weg naar de uitgang en ging aan de slag in Duitsland. Het was voor het eerst dat Bosz zich bij een topclub in het buitenland kon melden.

Terug in Nederland

Via omwegen bij Leverkusen en Lyon kwam hij weer in Nederland, bij PSV, terecht. Hij hoopt nu een Amsterdams feestje dwars te zitten, daar is een grote houdini-act voor nodig. Verliest hij van Feyenoord en wint Ajax van NEC, dan is Ajax weer kampioen. Wint PSV van Feyenoord, kan een volgende misstap van Ajax de competitie tot een zinderend slot brengen.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.