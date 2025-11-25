PSV speelt woensdagavond een absolute topwedstrijd in de Champions League. Het wordt een bijzonder Nederlands onderonsje, want het Liverpool van Arne Slot is op Anfield de tegenstander. Check in dit artikel waar je de wedstrijd live kan volgen.

Op Anfield zullen meer dan genoeg Nederlanders in actie komen. Manager Slot kiest doorgaans voor Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Daarnaast is ook Jeremie Frimpong een veelgebruikte speler. Liverpool werd vorig jaar overtuigend kampioen in de Premier League, maar dit seizoen gaat het enorm moeizaam.

Van de laatste elf duels gingen er maar liefst acht verloren. Afgelopen weekend was Nottingham Forest op Anfield met liefst 0-3 te sterk. Daardoor zal PSV, dat zelf al tijden ongeslagen is, bloed ruiken. Liverpool staat er met negen uit vier in de Champions League nog riant voor, maar zal beducht zijn voor Bosz en co. PSV heeft vijf punten en kan een stunt dus ook goed gebruiken in Engeland om kans te houden op de knock-outfase.

Waar is Liverpool - PSV te zien?

Al het Europese voetbal is te zien bij Ziggo Sport en deze Champions League-kraker is geen uitzondering. De wedstrijd begint om 21.00 uur, maar je kan voor de voorbeschouwing al inschakelen om 19.50 uur. Dat doe je bij Ziggo Sport Select, want daar is het treffen te zien.

Terwijl de kritiek op Slot aanzwengeld, gaat alles bij Bosz voorspoedig. PSV is koploper in de Eredivisie en heeft zes punten voorsprong op Feyenoord. De overige clubs hebben al tien of meer punten achterstand en lijken na dertien Eredivisieduels al geen bedreiging meer. PSV verspeelde pas twee keer punten in de vaderlandse competitie. En hoewel het puntenaantal in de Champions League niet indrukwekkend is, was één duel dat zeker. Napoli werd in het Philips Stadion al met 6-2 verslagen.

