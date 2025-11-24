Arne Slot staat na een onvergetelijk debuutseizoen, waarin hij met Liverpool landskampioen werd, weer met beide benen op de grond. Zijn formatie verloor zaterdag in eigen huis met 0-3 van Nottingham Forest. Analist Wayne Rooney pleit dan ook voor grote hervormingen bij Liverpool en linkt de slechte prestaties aan een vreselijke gebeurtenis.

Liverpool verloor vorig seizoen slechts vier wedstrijden in de Premier League. Na afgelopen weekend staat die teller inmiddels al op zes nederlagen. De ploeg van Oranje-sterren Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenbrech en Jeremie Frimpong is inmiddels afgegleden naar de elfde plek in de competitie.

Sterspeler op de bank

Het is daarom tijd voor een forse verandering bij de club vindt voormalig Manchester United- en Engeland-aanvaller Rooney. Slot moet volgens de oud-topspits sterspeler Mohamed Salah vaker op de bank zetten. De reden hiervoor is de slechte vorm van de Egyptenaar en het feit dat hij zijn team defensief totaal niet helpt.

"Als ik Slot was, zou ik een belangrijke beslissing nemen die op zijn minst de rest van het team beïnvloedt. Salah helpt hen defensief niet. Als je één van de recent aangetrokken spelers bent en je zit op de bank, terwijl je ziet dat Salah niet rent, hoewel hij een legende is en veel voor de club heeft gedaan, wat is dan de boodschap voor jou?", aldus Rooney.

Belangrijke rol van overleden Jota

Ook linkt Rooney de tegenvallende prestaties aan het tragisch overlijden van Diogo Jota afgelopen zomer. "Waarschijnlijk moet ook gekeken worden naar het effect van wat er helaas met Jota is gebeurd. Dat heeft zeker invloed op de spelers die zijn teamgenoten waren. Maar het is geen excuus om niet te vechten en geen duels aan te gaan", klinkt de kritiek van de Engelsman.

Duel tegen PSV

De vormdip van Liverpool komt op het juiste moment voor PSV. De Eindhovenaren treffen de landskampioen van Engeland namelijk komende woensdag in de Champions League. Als de ploeg van Peter Bosz nog iets wil klaarspelen in Europa moet er gewonnen worden op Anfield. Nottingham Forest heeft in ieder geval al laten zien dat dit mogelijk is.

