TV-gids ontknoping Eredivisie: zo kijk je live naar Ajax, PSV of het schakelkanaal

De voorlaatste speelronde van de Eredivisie staat op het programma en álle wedstrijden worden tegelijk afgewerkt. Ajax hoopt kampioen te worden, PSV wil de koppositie juist overnemen. Lees hier hoe je naar Ajax, PSV óf juist het schakelkanaal van ESPN kijkt.

In de 33e speelronde zal het voor de meeste voetbalkijkers wel duidelijk zijn dat de Eredivisie op ESPN wordt uitgezonden. Maar welke wedstrijd is waar te zien? De fans die van alle wedstrijden een graantje willen meepakken, hoeven niet verder te zappen dan ESPN 1. Daar is de voorbeschouwing op de speelronde om 18.00 uur begonnen en fungeert vanaf 20.00 uur als schakelkanaal.

LIVE Eredivisie | Ajax kan vanavond kampioen worden, PSV hoopt op stunt van Groningen De titelstrijd in de Eredivisie kan in theorie vanavond al beslist worden. Als Ajax op bezoek bij FC Groningen wint en PSV verliest thuis van Heracles, kroont Ajax zich ondanks alle onrust tot kampioen van Nederland. Die kans lijkt echter nihil, gezien de vorm waarin de koploper zich bevindt. Volg de voorlaatste speelronde van de Eredivisie hieronder, met ook aandacht voor de zeven andere duels.

TV-gids Ajax, PSV en schakelkanaal

Op ESPN 2 is vanaf 19.50 uur de wedstrijd tussen FC Groningen en koploper Ajax te zien. De Amsterdammers kúnnen bij een zege de landstitel pakken, maar dan moet PSV wel verliezen van Heracles Almelo. Dat is dan ook de wedstrijd die vanaf hetzelfde tijdstip wordt uitgezonden op ESPN 3.

Als beide ploegen winnen (of verliezen), wordt het kampioenschap komende zondag beslist. Dan komen alle clubs wederom tegelijk in actie, om 14.30 uur. Ajax neemt het in de laatste ronde in eigen huis op tegen FC Twente, PSV gaat op bezoek bij Sparta Rotterdam.

Krankzinnige ontknoping in titelstrijd: lot van Ajax en PSV ligt in handen van de familie Steijn De overwinning van PSV en de verliespartij van Ajax hebben ervoor gezorgd dat de competitie bovenin weer helemaal open ligt. Ajax leek af te koersen op de titel, maar met nog twee wedstrijden op het programma staan ze nog maar één punt voor. Toeval wil dat beide ploegen in de slotronde een lid van de familie Steijn ontmoeten.

Feyenoord - RKC

Feyenoord - RKC Waalwijk is te zien op ESPN 4, de laatste zender van ESPN op televisie. RKC hoopt op een gigantische stunt in De Kuip, waardoor de Waalwijkers mogelijk nog de zestiende plek in de Eredivisie zouden kunnen pakken.

Alle andere wedstrijden zullen live te zien zijn op de website en app van de uitzender.

