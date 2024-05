TV-gids: op deze zender kijk je de Europa League-finale tussen Bayer Leverkusen en Atalanta Bergamo

De Europa League-finale tussen Bayer Leverkusen en Atalanta Bergamo wordt woensdagavond gespeeld. Een eindstrijd tussen twee teams met een Nederlands tintje. Check hier hoe laat je de televisie moet aanzetten en naar welke zender je moet zappen.

Leverkusen kent onder trainer Xabi Alonso een absoluut topjaar en kan historie schrijven. De club won de landstitel, verloor nog geen wedstrijd en speelt naast de Europa League-finale ook nog de finale om de nationale beker. De Duitsers kunnen het seizoen ongeslagen eindigen. Lukt het Leverkusen om de Europa League én de Duitse beker te winnen, dan zet de Duitse club een reeks neer van 53 wedstrijden op rij zonder nederlaag. Bij de landskampioen is Jeremie Frimpong een vaste waarde.

Bij Atalanta zijn Marten de Roon en Teun Koopmeiners vaste waardes. Ook Hans Hateboer komt geregeld in actie. De Roon raakte vorige week helaas geblesseerd en moet met pijn in zijn hart de finale missen. Hij zit wel bij de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK voetbal en heeft goede hoop dat hij daar wel bij kan zijn.

'Heb er vertrouwen in': Marten de Roon denkt op tijd fit te zijn voor het EK voetbal Marten de Roon denkt er zelf gewoon bij te zijn op het EK voetbal van komende zomer. De middenvelder raakte pas geblesseerd bij zijn club Atalanta Bergamo, maar zag zijn naam wel in de voorselectie van het Nederlands elftal.

Zender Europa League-finale

De wedstrijd begint woensdag om 21.00 uur en wordt gespeeld in het Aviva Stadium in Dublin. De wedstrijd wordt op twee zenders uitgezonden. Veronica begint de uitzending vanaf 20.25 uur. De finale is uiteraard ook te zien op voetbalzender ESPN. Wil je het liever op die zender zien, dan kun je ook rond dezelfde tijd inschakelen op ESPN 1.