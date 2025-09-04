Het Nederlands elftal kan donderdag een reuzenstap zetten richting kwalificatie voor het WK voetbal 2026. De ploeg van Ronald Koeman neemt het in De Kuip op tegen Polen. Lees hier op welke zender je de wedstrijd live kunt zien.

Oranje is foutloos begonnen aan de WK-kwalificatie. In de vorige interlandperiode werden Finland (2-0) en Malta (8-0) gemakkelijk verslagen. De volgende horde richting het WK in Noord-Amerika is Polen, waar vedette Robert Lewandowski is teruggekeerd. De Poolse ploeg, die op plek 37 van de FIFA wereldranglijst staat, behaalde zes punten uit hun eerste drie wedstrijden. Tegen Malta (2-0) en Litouwen (1-0) werd nipt gewonnen, maar Finland was met 2-1 te sterk. Als Polen dus nog een gooi naar het WK wil doen, moet er gewonnen worden van Nederland. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct.

'Steijnloos'

Wie zeker niet om 20:45 aan de aftrap verschijnt, is Sem Steijn. De nieuwe Feyenoord-aanwinst werd voor het eerst opgeroepen, maar moet plaatsnemen op de tribune. Koeman kan slechts 23 van de 25 opgeroepen spelers selecteren voor de wedstrijdselectie. Hierdoor zit ook Teun Koopmeiners plaats op de tribune van De Kuip. Het echte Oranje-debuut voor Steijn laat dus nog zich wachten.

Recordjacht Memphis

Voor Memphis Depay kan het wel een hele speciale avond worden. De aanvaller van het Braziliaanse Corinthians staat op gelijke hoogte met Robin van Persie in de all-time topscorerslijst van het Nederlands elftal. Hij is dus slechts één doelpunt verwijderd om in zijn eentje topscorer allertijden te worden van Oranje. De teller staat nu op vijftig goals. Van Persie maakt zich niet druk dat zijn record op het punt staat om verbroken te worden. ''Records zijn er om verbroken te worden'', vertelde de trainer van Feyenoord onlangs in een persconferentie.

Live Nederland - Polen

Het Nederlands elftal is oud en vertrouwd te zien op de Publieke Omroep. Vanavond is het duel tegen Polen te zien op NPO 3 (kanaal 3). Vanaf 20.10 uur begint op die zender de voorbeschouwing, de aftrap is om 20.45 uur.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.