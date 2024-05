Go Ahead Eagles maakt nog altijd kans op Europees voetbal door late rommelgoal tegen NEC

Go Ahead Eagles heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. Donderdagavond kwam het met 1-0 achter tegen NEC, maar werd voor de negentigste minuut de score nog omgedraaid: 1-2.

In de eerste helft was Go Ahead Eagles veruit de betere partij en verdiende het misschien zelfs een doelpunt in Nijmegen. De Deventenaren schoten veertien keer richting Jasper Cillessen, waarvan vier keer tussen de palen. Daar stonden zeven schoten (nul op doel) van NEC tegenover. Cillessen speelde overigens zijn honderdste wedstrijd in het shirt van NEC.

NEC kan wat beter uit de kleedkamer en zette dat in de 58e minuut om in de 1-0. Kodai Sano zorgde voor het eerste doelpunt van de wedstrijd, op aangeven van Roberto Gonzalez. Sano zorgde in de halve finale van de KNVB Beker ook al voor de 2-1 in de verlenging, waarmee NEC een finaleplek afdwong.

Go Ahead draait het om

Deze goal leverde géén (directe) finaleplek op, want Finn Stokkers maakte ongeveer een kwartier voor tijd de gelijkmaker namens Go Ahead. Na gerommel voor de goal kon Stokkers zo binnenschuiven: 1-1.

Philippe Rommens nam vijf minuten voor tijd een vrije trap, die raar stuiterde, door niemand werd aangeraakt en ongelukkig over Cillessen heen stuiterde. Een kostbaar ongelukje voor de 35-jarige goalie. Zo kwam Go Ahead Eagles met 2-1 voor en dat bleek ook de eindstand. Meteen een plek in de finale voor de play-offdebutant.

Finale play-offs om Europees voetbal

Go Ahead neemt het in de finale van de play-offs op tegen FC Utrecht of Sparta Rotterdam, die later op donderdagavond tegen elkaar spelen. Door het drukke speelschema gaan alle rondes maar over één wedstrijd.

Voor de winnaar van de play-offs wacht een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Er moeten dan dus nog drie ronden worden overleefd om de groepsfase van het derde Europese toernooi te halen. Toch is het zéker de moeite waard, gezien Feyenoord al eens de finale haalde en AZ de halve finale.