FC Utrecht verslaat Sparta en ontmoet Go Ahead Eagles in finale play-offs

FC Utrecht gaat naar de finale van de play-offs om Europees voetbal. Donderdagavond was de ploeg in eigen huis te sterk voor Sparta: 3-1. In de finale ontmoet het zondag Go Ahead Eagles. Voor de winnaar van dat duel wacht een ticket voor de (voorronden van de) Conference League.

Voor de wedstrijd zorgden de supporters van FC Utrecht al voor een aardig sfeertje met fakkels. Goedgemutst zaten de fans dan ook in de Galgenwaard, wachtend op het eerste doelpunt. Maar die viel aan de andere kant, na 38 minuten voetballen. De boomlange Sparta-spits Tobias Lauritsen kopte de 1-0 binnen.

Heel lang konden de bezoekers uit Rotterdam niet van die voorsprong genieten. Ryan Flamingo liet zien óók te kunnen koppen en werkte in de 41e minuut de 1-1 binnen. Eindelijk konden de Utrecht-fans op de banken staan.

Géén eerste Utrecht-goal voor El Karouani

Souffian El Karouani dacht na een ruim uur spelen zijn eerste treffer te maken voor FC Utrecht, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Het léék geen beter moment voor de drievoudig international van Marokko om zijn eerste te maken voor Utrecht.

Wat El Karouani onrechtmatig deed, lukte Sam Lammers wel. De huurling van Rangers veroverde de bal na gefrommel van de Sparta-verdediging en kon van buiten de zestien schieten. Sparta-keeper Nick Olij was kansloos: 2-1. In de absolute slotfase werd het nog 3-1 voor Utrecht na een alles-of-nietsmoment van Sparta: Victor Jensen maakte voor open doel af.

Finale play-offs Europees voetbal

Voor de aftrap was al bekend dat de winnaar het in de finale zou opnemen tegen Go Ahead Eagles. De Deventenaren wonnen met 2-1 op bezoek bij NEC, voor wie het seizoen er nu op zit. Go Ahead speelt de finale van de play-offs om Europees voetbal sowieso uit.

Voor de uiteindelijke winnaar van de play-offs wacht een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Dat houdt in dat er drie ronden moeten worden overleefd voordat de groepsfase is behaald. Ondanks dat de Conference League het derde Europese toernooi is, bleek het zeker de moeite waard voor Nederlandse clubs. Feyenoord haalde al eens de finale, AZ strandde eens in de halve finale.