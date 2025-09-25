Nederland is dramatisch gestart aan de nieuwe Europese campagnes. Ajax en PSV verloren in de Champions League, terwijl Feyenoord ten onder ging in de Europa League. Redden Go Ahead Eagles en FC Utrecht de Nederlandse eer? Hieronder lees je op welke zender(s) je naar die wedstrijden kijkt.

Voor Go Ahead Eagles en FC Utrecht wordt het een bijzondere avond. De bekerwinnaar van vorig jaar speelt voor het eerst Europees. De Utrechters daarentegen doen voor het eerst sinds vijftien jaar mee aan de groepsfase van de Europa League. Dat is anders dan ze gewend zijn, want toen speelde FC Utrecht in een poule van vier. Nu is het format op de schop en zijn er acht tegenstanders.

Zender Go Ahead Eagles - FCSB

Go Ahead Eagles debuteert tegen het Roemeense FCSB in de Europa League. "De spelers weten dat het iets unieks is, maar zijn wel relaxed. Ik merk dat ze gretig en scherp zijn tijdens meetings. Voor bijvoorbeeld de Johan Cruijff Schaal zag ik wel wat meer strakke gezichten, ik denk dat het een voordeel is dat we die ervaring al hebben gehad", vertelde trainer Melvin Boel op de persconferentie.

Donderdagavond vanaf 18.45 uur moet blijken of Go Ahead tegen de Europese spanning kan. Dan wordt er afgetrapt in de eigen Adelaarshorst. Het stadion is uitverkocht, dus zullen een hoop fans de wedstrijd op televisie moeten kijken. Dat kan op Ziggo Sport 1. Om 18.00 uur begint daar de voorbeschouwing.

Zender FC Utrecht - Olympique Lyon

Utrecht neemt het in het eerste duel van de competitiefase op tegen de gevallen Franse topclub Olympique Lyon. De ploeg van Ron Jans begon voortvarend aan het seizoen, met overtuigende overwinningen in de voorrondes en Eredivisie. Inmiddels is er twee keer achter elkaar verloren. Jans denkt desondanks dat zijn ploeg klaar is voor het affiche.

"Het gevoel en het vertrouwen terugkrijgen begint met het neerzetten van een goed resultaat in een wedstrijd", zei Jans, die zag dat het goed zat bij zijn spelers tijdens de nabespreking en de training. "Ik ga met een goed gevoel de wedstrijd in. De jongens hebben vandaag (woensdag, red.) heerlijk getraind en ik denk dat we er klaar voor zijn."

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Olympique Lyon begint om 21.00 uur en is op twee zenders te zien. Op Ziggo Sport 2 wordt vanaf het eerste fluitsignaal uitgezonden, terwijl een uur voor het duel de voorbeschouwing begint. Daarnaast schakelt Ziggo Sport 1 om 21.20 uur over naar Utrecht, na het duel van Go Ahead Eagles.

