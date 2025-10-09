Het is weer tijd voor interlandvoetbal. Donderdagavond neemt het Nederlands elftal het op tegen voetbaldwerg Malta. Daarbij kan Oranje een belangrijke stap zetten richting kwalificatie voor het WK van 2026. Hieronder lees je op welke zender jij de wedstrijd Malta - Nederland ziet.

In juni speelde de ploeg van bondscoach Ronald Koeman al in Nederland tegen Malta. In de Groningse Euroborg werd het liefst 8-0. Memphis Depay (2), Virgil van Dijk, Xavi Simons, Donyell Malen (2), Noa Lang en Micky van de Ven maakten de doelpunten. Voor Depay was het extra bijzonder, omdat hij zijn 50e maakte, waarmee hij gedeeld topscorer werd van Oranje. Afgelopen interlandperiode maakte de aanvaller zijn 51e.

Voor de wedstrijden tegen Malta en Finland arriveerde Depay te laat in Zeist. Het paspoort van de spits van Corinthians werd namelijk gestolen, waardoor hij flink wat vertraging opliep. Het zorgt ervoor dat de 31-jarige Depay niet start tegen Malta. "Memphis was ook als hij op tijd was geweest niet begonnen", verklaarde Koeman. "Hij was de laatste weken niet fit en heeft afgelopen weekend slechts twintig minuten gespeeld."

Donyell Malen en Wout Weghorst zijn de opties in de spits. AZ'er Mexx Meerdink viel weg met een blessure.

Zender Malta - Nederland voor WK-kwalificatie

De wedstrijd tussen Malta en Nederland in de WK-kwalificatie is te zien op NPO 3. Daar start om 20.20 uur de voorbeschouwing met oud-internationals Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk als analisten.

Koeman waakzaam

Tijdens de vorige interlandperiode speelde Oranje gelijk tegen Polen (1-1) en won het nipt bij Litouwen: 3-2. Die laatste uitslag zorgt ervoor dat Koeman op zijn hoede is tegen Malta, ondanks de uitslag eerder dit jaar. "Ook Malta kan het ons lastig maken als we niet snel genoeg spelen en niet terugschakelen. Litouwen heeft daar met twee doelpunten een maximaal rendement uitgehaald."

