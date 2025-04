Özcan Akyol gaat met gemengde gevoelens naar bekerfinale van Go Ahead Eagles: ‘Dit wordt totaal nieuw voor mij’

Go Ahead Eagles gaat voor het eerst in zestig jaar weer op voor de finale van de KNVB Beker. Met als inzet: de eerste Dennenappel in de prijzenkast van Go Ahead Eagles, maar óók weer Europa League-voetbal. Groot Eagles fan, Özcan Akyol, wil nog helemaal nergens op hopen. “Als ik ergens aan ben gaan wennen in de afgelopen twintig jaar dan is het meer aan de teleurstelling dan vreugde.”

Een goed resultaat tegen AZ zou historisch zijn voor Go Ahead Eagles. Özcan Akyol maakte de hoogte- en dieptepunten van de club van dichtbij mee. In verschillende documentaires volgde hij de club op de voet. Van de onderkant van de toenmalige Jupiler League, tot de eerste keer Europees. Nu het al twee jaar erg goed gaat in Deventer, merkt hij een kleine verandering in de algehele sfeer.

Eén geheel

“Er is meer betrokkenheid. Er zijn nog meer mensen begaan met de club”, merkt hij als eerst op. Maar wat hem het meest verbaast is een verandering in mentaliteit bij een groot deel van de supporters. “Er is heel veel zelfvertrouwen, dat is iets dat ik niet echt ken uit Deventer. Dat vind ik wel enorm bijzonder om te zien.”

En waarom zouden ze ook niet? Go Ahead Eagles kende vorig jaar al een mooi seizoen, waarin ze spectaculair de play-offs voor de voorronde Conference League wonnen en dit seizoen is zo mogelijk nog beter. De club uit Deventer wordt geloofd om hun aantrekkelijke spel, staan op een keurige zevende plaats én staan in de bekerfinale.

'Meer teleurstelling dan vreugde'

Toch blijft Eus gezond sceptisch over een goede afloop tegen AZ. Wellicht ook uit een soort bescherming. Niet geheel onterecht, vindt hijzelf. “Ik ben gewoon geprogrammeerd dat we de underdog zijn. Dat is nu feitelijk ook zo. Als ik ergens aan ben gaan wennen in de afgelopen twintig jaar dan is het meer aan de teleurstelling dan vreugde. Dus er zomaar vanuit gaan dat wij winnen dat is feitelijk niet aan de orde denk ik.”

Ook Eus heeft al vaker de kritiek gehoord dat het slecht zou zijn voor het Nederlandse voetbal als zijn Eagles de bekerfinale winnen en daarmee Europa in gaan. Met die kritiek kan hij vrij weinig. “Uiteindelijk hebben we gewoon de spelregels bedacht en wie de meeste wedstrijden wint, heeft recht op plaatsing. En het is nou ook weer niet zo dat al die andere clubs zo fantastisch gepresteerd hebben in Europa.”

'Dat wordt helemaal nieuw voor mij'

Hoe dan ook zal het een historische wedstrijd zijn voor Go Ahead Eagles, dat met een legioen aan mensen naar De Kuip afreist, nog meer dan in het eigen stadion past. “Zo’n massale volksverhuizing, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat vind ik wel echt mooi”, erkent de Eagles-fan. “In mijn leven ben ik nog nooit tegelijk met 20.000 Eagles-fans bij een wedstrijd geweest, omdat wij 10.000 mensen kunnen ontvangen. Dus dat hele gevoel ken ik niet. Dit wordt helemaal nieuw voor mij.”