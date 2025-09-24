Ajax en PSV trapten vorige week het Europese seizoen af met de eerste speelronde in de Champions League, maar deze week is het tijd voor de eerste duels in de Europa League. Feyenoord vloog er in de voorrondes van het miljardenbal uit en is dus veroordeeld tot de tweede Europese competitie. De koploper van de Eredivisie gaat woensdag op bezoek bij Sporting Braga. Lees hier hoe je dat duel live (en gratis) kunt kijken.

Voor Feyenoord kent de seizoensstart twee gezichten. De ploeg van Robin van Persie hoopte zich voor het derde jaar op rij te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League, maar in het tweeluik met Fenerbahçe ging het volledig fout. Toch kan Feyenoord met vertrouwen afreizen naar Portugal, want in de competitie staat het na zes duels bovenaan. Wel moest het afgelopen weekend een tik incasseren, want Feyenoord leed toen voor het eerst puntenverlies. Uit bij AZ gaf het in de slotseconden een strafschop weg waardoor het alnog 3-3 werd.

Eerste ontmoeting ooit

Feyenoord speelt woensdag opnieuw een uitduel, maar dan ietsje verder weg. In Portugal is Sporting Braga de tegenstander in de eerste speelronde van de Europa League. Dat belooft een loodzware wedstrijd te worden, maar dat lijkt coach Van Persie maar weinig te kunnen schelen. Hij besloot om Ayase Ueda, Givairo Read en Leo Sauer rust te geven. Het drietal reisde dus niet mee naar Braga.

Braga is al lange tijd de vierde club van Portugal na Benfica, FC Porto en Sporting CP. De club begon dit jaar ook goed aan het seizoen, maar de laatste tijd is de klad er flink in gekomen. Het won geen van de laatste vier competitiewedstrijden en trof daarin geen enkele keer een team uit traditionele top-3. Feyenoord zal dus bloed ruiken in de allereerste ontmoeting ooit tegen de huidige nummer 7 van Portugal.

Live Sporting Braga - Feyenoord

De wedstrijd tussen Sporting Braga en Feyenoord begint woensdagavond om 21.00 uur en is live te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport. De voorbeschouwing op die zender begint een stuk vroeger, want daarvoor kun je zelfs al om 19.50 uur inschakelen.

Normaal gesproken is Ziggo Sport enkel te zien voor abonnees, maar voor wedstrijden van Nederlandse clubs in Europa is er een uitzondering gemaakt. Mensen die geen abonnement hebben, kunnen via de app een gratis account maken en daarmee alsnog de wedstrijd bekijken.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.