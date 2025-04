TV-gids: zo kijk je live naar de halve finale tussen Arsenal - Paris Saint-Germain in de Champions League

Arsenal en Paris Saint-Germain hopen dinsdagavond de eerste stap te zetten richting de Champions League-finale. Om 21.00 uur wordt er in het Emirates Stadium afgetrapt. In dit artikel vind je de belangrijkste informatie over de wedstrijd.

Eén van de dé krakers van het Champions League-seizoen staat op het programma in het Emirates Stadium in Londen. Arsenal neemt het dinsdagavond om 21.00 uur op tegen Paris Saint-Germain. Miljoenen voetbalfans wereldwijd zullen ongetwijfeld hun ogen op deze topwedstrijd richten. De wedstrijd is in handen van scheidsrechter Slavko Vincic, een ervaren scheidsrechter die bekend staat om zijn degelijke prestaties op het internationale podium.

LIVE Champions League | Arsenal van Jurriën Timber wil eerste stap richting finale zetten tegen Paris Saint-Germain Arsenal neemt het in de halve finale van de Champions League in het Emirates Stadium op tegen Paris Saint-Germain. Welke club zet de eerste stap richting de finale in München? Volg alle ontwikkelingen van het duel hier.

Recente vorm

Arsenal zit duidelijk in een goede flow. In de Champions League boekten ze twee indrukwekkende zeges tegen Real Madrid, wat hun fans in jubelstemming bracht. Toch kende het team ook mindere momenten: ze speelden gelijk tegen zowel Brentford als Crystal Palace. Ondertussen moesten ze toezien hoe Liverpool de titel in de Premier League voor zich opeiste.

Aan de andere kant beleefde Paris Saint-Germain een grilligere reeks. In de Ligue 1 begon het slecht met een verlies tegen OGC Nice, gevolgd door een gelijkspel tegen Nantes. Maar ze herpakten zich enigszins met een overwinning tegen Le Havre. Vervolgens wachtte hen Aston Villa in een dubbele confrontatie in de Champions League. De eerste wedstrijd liep dramatisch af met een nederlaag, maar PSG rechtte de rug en wist de tweede wedstrijd na penalty's te winnen.

Laatste ontmoeting tussen de teams

De laatste ontmoeting tussen Arsenal en Paris Saint-Germain was dit seizoen in de competitiefase van de Champions League. Arsenal won met 2-0 dankzij goals van Kai Havertz en Bukayo Saka.

Dit zijn de Nederlanders die nog strijden in de Champions League: een 'Nederlandse' finale lonkt Nu de Nederlandse ploegen uit de Champions League zijn, moet er verder gekeken worden voor een Nederlandse tint in het grootste toernooi in het clubvoetbal. Er is nog een aantal Nederlanders in de race voor de felbegeerde prijs, en die kunnen zomaar eens tegen elkaar komen te staan in de finale. Dit zijn de spelers die nog dromen van een Champions League-medaille.

Waar is het duel te zien?

Arsenal - Paris Saint-Germain start op dinsdag 29 april om 21:00. De wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport 1.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.