Twijfels over kersvers vader én kampioen Joey Veerman: 'Als je hem uit Volendam haalt...'

Joey Veerman beleeft naar eigen zeggen de week van zijn leven, hij werd vader en kampioen met PSV. Op het Stadhuisplein houdt hij het feestje er enorm in. Maar toch ziet Robert Maaskant ook dingen die beter moeten. "Dan was hij toch weer daar bij betrokken."

In een speciale aflevering van De Maaskantine van Sportnieuws.nl spreekt de analist over Joey Veerman. Presentator Rick Kraaijeveld stelt dat Joey Veerman in de inhaalreeks van PSV toch weer een beetje het mannetje is geworden. Maaskant denkt daar anders over.

PSV is voor de tweede keer op rij kampioen: dit is de selectie van Peter Bosz op rapport Het krankzinnige slot is voorbij. PSV is tóch nog kampioen geworden en pakt daarmee de 26e landstitel in haar geschiedenis. Het was een rollercoaster van het seizoen, ook voor het team dat superieur startte, instortte en weer opstond. Dit is de PSV-selectie op rapport volgens voetbalwatcher Rick Kraaijeveld.

Kritiek op Veerman

Eerst steekt hij de loftrompet op over Veerman. "Ik ben altijd enorm fan van hem, omdat hij vooruit denkt. Hij denkt voetballend. Maar zondag was hij toch weer betrokken bij het doelpunt van Sparta. Hij zet druk vooruit en dan wordt er balverlies geleden. Daardoor is hij te laat bij de man van de assist. Olivier Boscagli was helemaal over de rooie door hem."

Maaskant vindt simpelweg dat Veerman beter kan. "Hij heeft dit seizoen in de topwedstrijden, Champions League en duels tegen Feyenoord en Ajax, niet voldoende laten zien", is zijn oordeel. Heeft Veerman dan echt geen aandeel gehad in de prestaties van PSV de laatste weken? "Jawel, een goed aandeel wel, maar niet bepalend", besluit Maaskant.

Hans Kraay jr. en PSV'er Joey Veerman zorgen voor hilariteit over 'perfecte timing' van vriendin: 'Ik begon het wel te voelen' Joey Veerman stond als een van de eerste PSV'ers feest te vieren na het behalen van het kampioenschap. De middenvelder had een extra reden voor een feestje. Hij werd vlak voor het beslissende weekend voor de tweede keer vader. Zijn vriendin Chantalle Schilder beviel afgelopen vrijdag van een zoontje. Het leverde een hilarisch interview met ESPN-verslaggever Hans Kraay jr. op.

Transfer

Veerman vertelde na afloop dat het hem stoorde dat er vorig jaar veel clubs bij zijn naam werden genoemd. Gigantische clubs, waar helemaal niks van waar was. Maaskant twijfelt over een transfer voor Veerman. "Ik kan me heel goed voorstellen dat als je naar de absolute top gaat kijken, dat die zeggen: er zitten wel wat haken en ogen aan."

Los van het feit dat als je hem uit Volendam weghaalt, dat er dan ook nog eens een keertje allerlei dingen gaan spelen. Wel de enige Nederlander die dit jaar twee keer kampioen is geworden. Met PSV en met Volendam uiteraard. Wanneer Maaskant erop geattendeerd wordt dat Veerman ook vader is geworden. "Dan heb je sowieso gewonnen."

Bierdouche Peter Bosz kostte PSV-spelers 'extra veel moeite': 'Als je de situatie op Het Kasteel kent...' Het was een dolle boel zondagmiddag in Rotterdam, toen PSV voor de tweede keer op rij kampioen was geworden van Nederland. En bij een kampioenschap hoort een bierdouche voor de trainer. Maar gezien de indeling van het stadion van Sparta, was dat nog niet zo eenvoudig...

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.