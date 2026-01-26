De stilte rond de toekomst van Peter Bosz zorgt voor groeiende onzekerheid bij PSV. Terwijl de club graag met de succesvolle trainer door wil, blijft een duidelijk signaal vanuit Bosz uit. Volgens Valentijn Driessen is dat geen toeval én hangt er een grote beslissing in de lucht.

Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, liet bij het programma Kick-off doorschemeren dat hij verwacht dat Bosz zijn vertrek bij PSV binnenkort bekendmaakt. :Ik vind het heel vreemd dat Bosz niks van zich laat horen", aldus Driessen. "Hoe makkelijk is het dan om te zeggen: ik ga door?"

Bosz beschikt over een aflopend contract en PSV is al langere tijd met hem in gesprek over een verlenging. De trainer gaf eerder zelf aan dat hij voor zichzelf 'er wel uit' is, maar naar buiten toe bleef het stil. Volgens Driessen wijst juist dat zwijgen erop dat het besluit al genomen is. "Ik denk zomaar dat hij stopt bij PSV. Hij wist het al. Hij was er al uit."

'Na Bayern horen we dat hij stopt'

De timing van een eventuele aankondiging lijkt volgens Driessen geen toeval. Eerst wachten nog enkele wedstrijden met grote sportieve en emotionele lading. PSV speelt midweeks tegen Bayern München in de Champions League en treft daarna Feyenoord in de Eredivisie. "Het is moeilijk om te zeggen dat je niet doorgaat als je nog tegen Feyenoord moet en je je moet plaatsen voor de volgende ronde in Europa", stelde hij.

Driessen verwacht dan ook dat de duidelijkheid niet lang meer op zich laat wachten. "Ik denk dat we na die wedstrijd tegen Bayern, binnen één of twee weken, te horen krijgen dat hij stopt bij PSV." Die inschatting staat niet op zichzelf: ook Theo Janssen liet recent doorschemeren dat hij rekening houdt met een vertrek van de trainer.

Bondscoachschap

Mocht Bosz inderdaad besluiten zijn tijd in Eindhoven af te sluiten, dan ligt volgens Driessen een volgende stap al op de loer. De trainer wordt al langere tijd gelinkt aan het bondscoachschap van Oranje, een functie waarvoor hij eerder openlijk zijn interesse uitsprak. Of dat daadwerkelijk zijn volgende bestemming wordt blijft afwachten. Maar dat de onzekerheid rond Bosz snel wordt weggenomen, lijkt volgens Driessen slechts een kwestie van tijd.

Gloriejaren PSV

Ondanks alle vraagtekens rond de toekomst van Bosz gaat het sportief gezien nog altijd uitstekend bij PSV. In de Eredivisie staan de Eindhovenaren ruim aan kop, in de beker is de ploeg nog volop in de race en ook in de Champions League is er nog zicht op de volgende ronde. Dan moet de ploeg van Bosz alleen nog wel een punt zien te pakken in eigen huis tegen Bayern München.

